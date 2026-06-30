Juan Carlos Monedero invitado a la Corte por Lenia Batres es suspendido en la Universidad Complutense de Madrid

A la izquierda de la imagen la ministra Lenia Batres.

Juan Carlos Monedero, político español fundador del partido de izquierda Podemos y exasesor de Hugo Chávez, fue sancionado por la Universidad Complutense de Madrid con la suspensión de un año por acoso sexista en contra de varias alumnas.

Monedero fue invitado por la ministra Lenia Batres Guadarrama en mayo pasado a dar una conferencia en la Suprema Corte, a pesar de que las acusaciones sobre el político ya eran públicas.

El señalamiento en contra del fundador de Podemos se dio a conocer desde febrero de 2025 por medios españoles y, aunque el caso llegó a la Fiscalía de España, el expediente fue archivado por esa instancia.

A través de sus redes sociales, Monedero reconoció la sanción de la universidad española, pero negó los hechos que originaron la suspensión para impartir clases durante un año.

Además, anunció que impugnará la decisión de la universidad, pues aseguró que la denuncia fue interpuesta por una militante del Partido Popular, instituto político contrario a Podemos.

“Nos va a acompañar el doctor Juan Carlos Monedero, es uno de los pensadores más influyentes en América Latina y en España actualmente”, así anunció la ministra Batres el pasado 21 de mayo la presencia del político español en la Suprema Corte.

En la conferencia, impartida en un edificio alterno del máximo tribunal mexicano, Juan Carlos Monedero advirtió que las acusaciones en su contra eran parte de una estrategia política para desprestigiar a los “referentes de la izquierda”.

“Estas estrategias de la derecha que intenta paralizarnos, que intentan silenciarnos, intentan confundirnos. Al final no va a quedar un líder o un referente de la izquierda que no esté golpeado o lleno de cicatrices por los ataques que sufren”, afirmó en mayo pasado.

Pues seguimos. Son los tiempos que nos han tocado.

¿Me ha sancionado la Universidad Complutense hasta diciembre? Sí.

¿He realizado alguna de las conductas por las que me han sancionado? NO. Rotundamente.

¿Voy a ganar el tema en los Juzgados? Pues como en las otras veinte… — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) June 30, 2026

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FGR