Ministra Lenia Batres reformulará proyecto tras inconformidad de personas con discapacidad

En el inicio de la tercera y última jornada de audiencias públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con activistas, colectivos y personas con discapacidad, la ministra Lenia Batres informó que reformulará su proyecto de resolución respecto al nuevo criterio que ese tribunal adoptará al analizar leyes impugnadas por falta de consulta a ese sector.

Y es que a lo largo de las audiencias, diversos participantes han externado que la propuesta de establecer que las comisiones de derechos humanos y otros actores legitimados sólo puedan promover acciones o controversias “a solicitud de las personas con discapacidad”, con al menos 15 firmas, trasladaría a los propios afectados la carga de vigilar todas las leyes que emitan los congresos.

Ante ello, la ministra Batres Guadarrama, autora del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que originó el debate sobre la posible modificación del criterio que la Corte ha sostenido desde 2016, mediante el cual ha invalidado automáticamente cerca de 50 normas generales por falta de consulta previa a los sectores sociales afectados, informó que reformulará el proyecto.

“Somos absolutamente receptivos en esta impresión que les ha dado a más de un colectivo que han venido ayer y antier con nosotros, y nos han planteado de múltiples formas inconformidad sobre este punto, particularmente porque han entendido que se les está pasando una carga y no una facilidad”.

