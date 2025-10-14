SCJN abre convocatoria para primera audiencia pública sobre consulta a personas con discapacidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la convocatoria para participar en su primera audiencia pública, que se realizará el próximo lunes 20 de octubre de 2025, de 12:00 a 16:00 horas, en la que se abordará el derecho a la consulta de personas con discapacidad en el ámbito jurisdiccional.

Esta audiencia se realizará en el marco de la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, presentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CDHM), que solicita la invalidez de diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de dicha entidad.

El Pleno de la SCJN decidió abrir este espacio de diálogo antes de resolver el asunto, marcando un precedente histórico al garantizar la participación directa de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en la toma de decisiones judiciales.

Sesión ordinaria del pleno de la SCJN. ı Foto: Especial

¿A quiénes está dirigida la convocatoria de la SCJN?

La convocatoria está dirigida a todas las personas, grupos, colectivos y órganos del Estado interesados en participar. Las solicitudes podrán presentarse desde la publicación de la convocatoria y hasta el jueves 16 de octubre a las 23:59 horas , ya sea mediante documento impreso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del tribunal o por vía electrónica, en el sitio oficial: www.scjn.gob.mx.

SCJN publica convocatoria para primera audiencia pública. ı Foto: Captura de Pantalla

Los interesados deberán proporcionar en su solicitud:

Nombre completo y, en su caso, denominación de la organización que representan

Domicilio

Correo electrónico

Descripción del enfoque o postura que expondrán, destacando su pertinencia y valor agregado

Modalidad de participación, presencial o virtual

Ajustes razonables que requieran para garantizar su participación efectiva

La SCJN informó que el cupo es limitado y se privilegiará a las personas que acudan en representación del mayor número de personas, organizaciones o colectivos.

El Pleno aprobará la lista de participantes, orden y tiempo de intervención en su sesión privada del viernes 17 de octubre, que se publicará ese mismo día a más tardar a las 18:00 horas en su página oficial. Los seleccionados serán notificados por vía electrónica .

Además de las participaciones en la audiencia, el máximo tribunal recibirá artículos de opinión, análisis especializados, relatorías de reuniones, foros, encuentros o congresos, y otros materiales en medios impresos o audiovisuales relacionados con la temática analizada.

La SCJN garantizará todas las medidas de accesibilidad y ajustes razonables necesarios para que todas las personas estén en posibilidad de expresar sus opiniones, preocupaciones e ideas sobre el derecho a la consulta.

