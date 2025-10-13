Suprema Corte realizará primera audiencia pública sobre consulta a personas con discapacidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este lunes llevar a cabo su primera audiencia pública con grupos sociales, previo a debatir si la falta de consulta a personas con discapacidad puede ser motivo suficiente para invalidar toda una ley o no.

El encuentro se realizará con personas con discapacidad el próximo lunes 20 de octubre a las 12:00 horas en las instalaciones del máximo tribunal, con base en un mecanismo establecido en el Acuerdo General 5/2025, que fue avalado por el Pleno el pasado 3 de septiembre.

Esta audiencia se realizará previo a emitir una resolución que podría transformar el criterio que, durante la última década, ha permitido al alto tribunal anular de manera automática las disposiciones que impactan a este sector cuando no son consultadas con anticipación.

El caso corresponde a la acción de inconstitucionalidad 182/2024, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán (CDHM), cuyo estudio estaba programado para este lunes en el Pleno de la SCJN.

No obstante, su dictamen fue postergado por segunda ocasión después de que colectivos de personas con discapacidad pidieran ser escuchados antes de la deliberación.

El 7 de octubre pasado, el asunto se analizó de manera parcial, pero su conclusión quedó en pausa tras un intenso intercambio de opiniones que dividió al Pleno.

#ÚltimaHora | La #NuevaSCJN anuncia su primera audiencia pública para escuchar a personas con discapacidad. Se hace un llamado a las organizaciones para participar y seguir fortaleciendo la justicia en nuestro país. pic.twitter.com/SorobsL2jf — Suprema Corte (@SCJN) October 13, 2025

La ministra Lenia Batres Guadarrama pidió a sus colegas posponer el cierre del debate.

“Hemos recibido solicitud de audiencia de parte de varias organizaciones y personas interesadas en los temas que se abordan en esta acción de inconstitucionalidad, y quiero comunicarles que hemos tomado la decisión de llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes y pido a todas las organizaciones que estén atentas a la convocatoria para participar en esta audiencia pública”, señaló la ministra.

Mientras que a través de sus redes sociales, Batres informó que se comprometió a escuchar a las personas que solicitaron la audiencia, provenientes de distintas organizaciones de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz, antes de continuar con la discusión del asunto.

“Me comprometí con sus representantes a transmitir al pleno esa solicitud, la cual fue aceptada en la sesión”, escribió.

Esta mañana estaba previsto abordar en el Pleno de la Suprema Corte el nuevo criterio que sostendrá la SCJN para determinar procedente la invalidez de leyes por falta de consulta a personas con discapacidad.



Personas con discapacidad pertenecientes a distintas organizaciones de… pic.twitter.com/A5JMTntwaK — Lenia Batres (@LeniaBatres) October 13, 2025

