En EU, condenan a 11 años de cárcel a mexicana por liderar banda de tráfico de migrantes.

Ofelia Hernández Salas fue condenada a 11 años de prisión por liderar una organización de contrabando de inmigrantes que operó durante años entre Estados Unidos y México.

La mujer originaria de Mexicali llegó a emplear métodos arriesgados, como escaleras para trepar por encima del muro fronterizo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la mujer facilitó y cobró por el viaje de cientos de extranjeros desde y a través de numerosos países hacia los Estados Unidos.

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“Ofelia Hernández Salas y sus co-conspiradores pusieron en peligro a nuestras comunidades al traer ilegalmente y a gran escala a ciudadanos extranjeros de más de una decena de países a Estados Unidos”, señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses la mujer y los acusados trasladaban a los migrantes por debajo de huecos para cruzar el muro fronterizo y les facilitaban tablones para que caminaran sobre fuentes de agua que dividen la frontera de México y Estados Unidos.

Muro fronterizo entre México y Estados Unidos ı Foto: Cuartoscuro

“Doña Lupe” también robaba dinero a los migrantes

La mujer no solamente fue acusada de contrabando de migrantes, sino que también de acuerdo con las autoridades estadounidenses robaba dinero y celulares de las víctimas, además de amenazarlos con armas de fuego y cuchillos.

“No solo les quitaron a las autoridades de inmigración la capacidad de verificar adecuadamente a estas personas, sino que ella y sus co-conspiradores robaron a estas personas sus pertenencias personales a punta de arma de fuego o cuchillo”, agregó.

“Doña Lupe”, como era conocida, fue extraditada desde México, acusada se traficar migrantes provenientes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, la mujer facilitó el traslado de al menos 100 personas a territorio estadounidense.

La mujer fue detenida en 2023, después de una solicitud de Estados Unidos. Junto a ella, también se capturó a suco-conspirador Raúl Saucedo-Huipio, quien ya se declaró culpable y está a la espera de su sentencia, programada para junio de 2026.

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JVR