SCJN instala centros de acopio para damnificados por lluvias; ministros donarán parte de su salario para víveres

La y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron que aportarán parte de su salario para la compra de víveres destinados a los damnificados por las inundaciones que han afectado a cientos de familias en cinco estados del país.

Durante la sesión de este lunes, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, solicitó al Pleno guardar un minuto de silencio por las víctimas que han sufrido los estragos de las fuertes lluvias. Asimismo, informó sobre la decisión de realizar la aportación solidaria.

“Quiero también comunicar que el Pleno de ministros de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres, entonces vamos a hacer esa aportación en los días subsecuentes y de igual manera convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por ese temporal”, indicó el ministro presidente.

Hasta este lunes, suman 64 personas fallecidas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz a consecuencia de las lluvias extraordinarias registradas del 6 al 9 de octubre y que también afectaron a San Luis Potosí. De manera preliminar, se estima que 100 mil viviendas sufrieron daños, según la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

SCJN instala centros de acopio: ¿dónde están y qué se puede donar?

Adicionalmente, la SCJN instaló tres centros de acopio ubicados en la sede principal del máximo tribunal, en Pino Suárez número 2, colonia Centro; en el edificio de Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn; y en el Canal de Justicia TV, ubicado en República del Salvador número 56, colonia Centro, en la Ciudad de México.

Se recibirán donaciones en especie, consistentes en:

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Ropa de bebé nueva, o lavada y desinfectada

Insumos para primeros auxilios

Artículos de higiene personal, como jabón, pasta y cepillos de dientes

Artículos de baño, como papel, toallas femeninas y pañales

Alimentos para mascotas

Herramientas de mano

Ropa y cobijas en buen estado

Los horarios de recolección de víveres serán de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas.

