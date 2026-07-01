Productores poblanos venden más: tecnología impulsa su economía.

Productores poblanos impulsan la economía local y la soberanía alimentaria con la Marca Puebla Cinco de Mayo, un programa que ya generó más de 17 millones de pesos en exportaciones, llevando productos regionales a mercados internacionales con valor agregado y tecnología.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que este modelo de desarrollo inclusivo crea riqueza comunitaria y abre nuevas oportunidades para las familias del campo poblano.

La innovación es clave: el café poblano ahora se empaca con una válvula especializada que conserva su frescura. Esta tecnología y talento local se integrarán a la fábrica de Café del Bienestar en San José Chiapa, dedicando una línea a la Marca Puebla Cinco de Mayo, con directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Productores poblanos impulsan la economía local y la soberanía alimentaria con la Marca Puebla Cinco de Mayo. ı Foto: Especial.

Gobierno estatal compra directamente frijol a productores poblanos

Para fortalecer la seguridad alimentaria, el gobierno estatal adquiere directamente frijol de productores poblanos para las despensas del SEDIF, elevando los ingresos de las familias rurales.

La Tienda Puebla Cinco de Mayo ha respaldado en menos de un año 274 emprendimientos y 283 marcas de 56 municipios, integrando a 140 cooperativas que comercializan más de 2 mil 500 productos. La red de distribución crecerá de 60 a 110 puntos de venta.

Las exportaciones superan los 17 millones de pesos, con 56 productos de 17 marcas. El mezcal poblano destaca con un primer embarque de 17 mil 600 botellas y un nuevo pedido de 12 mil con destino a Los Ángeles, California.

Para asegurar la calidad de la imagen, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF) para etiquetas y empaques de primer nivel. Además, el programa piloto “Sabor a Puebla” llevará productos saludables a 50 escuelas en el próximo ciclo escolar, con planes de expansión a 200 más, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la economía social, la transformación del campo y el bienestar familiar, alineándose con la visión del Gobierno de México de soberanía alimentaria y desarrollo regional.

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JVR