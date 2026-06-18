Más de 34% de diputados alza su mano hacia la reelección

A un año de las elecciones intermedias y a tres meses de que inicien formalmente los trabajos para el proceso electoral de 2027, en la Cámara de Diputados ya se perfila un escenario marcado por la posibilidad de la reelección legislativa, una figura que estará permitida en la Constitución por última vez en esos comicios.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Razón al interior de los grupos parlamentarios, se prevé que más del 34 por ciento de las y los 500 legisladores busquen mantenerse en su curul.

El Dato: Las bancadas en el Congreso respaldaron el fin de la reelección consecutiva, pero 277 legisladores federales y locales se beneficiaron de ésta para mantener sus cargos.

De las 253 diputaciones con las que cuenta el partido de la mayoría, Morena, 97 buscarían la reelección, según datos preliminares proporcionados a este medio. En el PAN, 19 de sus 70 legisladores han manifestado una intención similar.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendría alrededor de 13 posibles aspirantes de sus 62 integrantes; en el Partido del Trabajo (PT), 15 de 49; en el PRI, 18 de 37, y Movimiento Ciudadano (MC), cerca de 10 de sus 28 diputados. El legislador independiente aún no define su postura.

Estas cifras, sin embargo, podrían modificarse conforme avance el calendario electoral del proceso 2027 y después de que los partidos definan sus candidaturas en procesos internos que se desarrollarán entre este y el próximo año.

172 diputados manifestaron su intención de reelegirse

En más de una ocasión, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, ha defendido el derecho de las y los legisladores a esforzarse por retener su curul, a pesar de que la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsara una ley para prohibir la reelección y de que llamara a que se aplique desde el próximo proceso electoral, aun cuando el proyecto entrará en vigor hasta 2030, una determinación que se aprobó gracias al apoyo de los partidos aliados de la 4T.

“Esta última legislatura, del 27 al 30, sí podrá optar por la reelección quien así lo decida”, señaló en su momento el legislador Monreal, quien también planteó la necesidad de establecer reglas claras que garanticen condiciones equitativas en la contienda.

Monreal ha expresado su expectativa de que exista un equilibrio: “Que quienes han cumplido en su distrito puedan ser reelectos y quienes no, sean sustituidos, incluso por perfiles jóvenes”.

La posibilidad de reelección consecutiva fue incorporada en la reforma político-electoral de 2014, lo que permitió a las y los diputados federales permanecer hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, 12 años en el cargo.

Sin embargo, en marzo de 2025, la Cámara de Diputados aprobó las reformas para prohibir en la Constitución la reelección consecutiva y el nepotismo.

El proyecto pasó con la modificación hecha por el Senado en la que se pospone su entrada en vigor hasta 2030 y no en 2027 como lo había propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las reformas establecen la prohibición de que las o los titulares de diputaciones, senadurías, Presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de Gobierno, alcaldías y concejalías puedan permanecer en funciones por otro periodo.

SE AFERRAN A CURULES ı Foto: Especial

En materia de nepotismo, la ley indica como requisito que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido, en los últimos tres años previos al día de la elección, un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado de relación parental.

A propósito de esta legislación, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que al corte de marzo de 2025, existían al menos 45 cargos públicos ocupados por familiares de los 37 diputados y senadores que integran los órganos de gobierno del Congreso de la Unión.

Para el director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis, valdría la pena hacer el análisis de quiénes se van a reelegir, cuánto tiempo llevan en el Congreso y si realmente han aportado algo.

“Estoy seguro de que va a haber muchos que nada más están ahí, hablo de los legisladores que no aportan nada, pero que seguramente irán por su segunda o incluso su tercera reelección”, señaló Espinosa.

Espinosa Silis señaló que el problema no radica en que se reelijan sino en que eso lo debe de decidir la ciudadanía y no los partidos políticos.

El especialista en temas electorales puso en relieve la contradicción de visiones entre los diputados que reclaman su derecho a reelegirse y el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a temas que a ella le parecen no adecuados para la democracia.

“Pero los intereses políticos dicen otra cosa, habla un poco de incongruencia y de las visiones que hay” dentro de la propia Cuarta Transformación.

BUSCAN MAYORÍA CALIFICADA. De acuerdo con el experto consultado, lo que está en juego en 2027 no es sólo si las y los legisladores que desean reelegirse logran hacerlo, sino que la coalición oficialista logre alcancar nuevamente los asientos necesarios para sacar adelante leyes relacionadas con su proyecto de transformación política.

“Creo que Morena buscará ratificar su mayoría calificada, veo difícil que lo consiga, pero eso dependerá mucho del trabajo que haga la oposición, para permitírselo”, comentó el experto.

Sobre este último aspecto, Espinosa Silis lamentó que los partidos opositores no estén enfocados en posicionarse para evitar esto.