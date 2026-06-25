Hombre armado se atrinchera con rehenes en vivienda de Los Héroes Tecámac, Edomex.

Un hombre armado se atrincheró este jueves dentro de una vivienda en la colonia Los Héroes Tecámac, en el Estado de México, donde mantiene como rehenes a cinco personas, entre ellas tres menores de edad, presuntamente integrantes de su familia.

El sujeto se encerró con el objetivo de evitar ser trasladado a un centro de rehabilitación, situación que lleva varias horas activa.

Los reportes indicaban que el hombre, que tomó a integrantes de su familia como rehenes, presuntamente padece esquizofrenia.

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De acuerdo con las primeras versiones, el individuo recurrió a la privación de la libertad de su esposa, su suegra y sus tres hijos pequeños, con el único objetivo de evitar su traslado a un centro de rehabilitación de adicciones.

Despliegue de fuerzas de seguridad ante doble arma de fuego

El despliegue de las fuerzas de seguridad provocó el desalojo precautorio de niños en tres planteles escolares ubicados frente al domicilio afectado.

Al sitio acudieron primero elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Civil y de la Secretaría de Marina (SEMAR). De igual forma, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se sumó a las inmediaciones del inmueble para controlar la situación de riesgo.

Los reportes iniciales de las corporaciones policiacas indicaban que el hombre porta dos armas de fuego dentro de la vivienda.

Desalojan tres escuelas cercanas

Debido a la peligrosidad de la situación y a la portación de armas por parte del individuo, las autoridades ordenaron evacuar la zona escolar aledaña.

Las fuerzas del orden desalojaron a los niños de tres escuelas situadas exactamente frente al domicilio del atrincheramiento.

La medida incluyó de forma obligatoria a una escuela secundaria, un jardín de niños y una guardería.

Elementos de los cuerpos de seguridad pública desplegaron un cerco perimetral en las inmediaciones del cruce de las calles Abraham González y Jesús García, en la zona centro de la capital.

El operativo tiene como objetivo prioritario establecer un canal de comunicación y negociación con el implicado para asegurar la liberación inmediata y a salvo de las seis personas que permanecen retenidas al interior del inmueble.

Derivado del despliegue de las fuerzas de seguridad, diversas calles y avenidas principales del fraccionamiento Los Héroes Sexta Sección registran cierres totales a la circulación.

La fuerte movilización policial y de servicios de emergencia ha colapsado el tránsito local en los accesos clave al sector.

Ante esta situación, los mandos a cargo del operativo emitieron una recomendación urgente a los residentes de la zona para evitar acercarse al perímetro de seguridad.

El exhorto busca mitigar riesgos innecesarios para la población civil y garantizar el libre paso a las unidades de rescate y apoyo táctico que laboran en el sitio.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas o muertas.

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JVR