¿Quién es Wilton Sampaio, el árbitro del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica?

El brasileño Wilton Sampaio será el árbitro en el México vs Sudáfrica del Mundial 2026.

La FIFA reveló que el árbitro brasileño Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia en el partido inaugural del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica, duelo a celebrarse en la cancha del renovado Estadio Azteca este jueves 11 de junio.

El árbitro, de 44 años de edad, y que tendrá su segunda experiencia mundialista tras haber estado en el certamen de Qatar 2022, estará acompañado por los asistentes Bruno Pires y Bruno Boschlia, ambos también de Brasil. En el VAR estará el colombiano Nicolás Gallo.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

Trayectoria de Wilton Sampaio, árbitro del México vs Sudáfrica

Wilton Sampaio es un árbitro con amplia experiencia en torneos de carácter internacional, principalmente sudamericanos, como la Recopa Sudamericana, el Campeonato Paraibano y fase previa de la Copa Libertadores, el certamen estelar de la Conmebol a nivel de clubes.

Sin embargo, el oriundo de Goiás también ha pitado en duelos del Mundial de Clubes, de la Saudi Pro League, además de su experiencia en el anterior Mundial de Qatar 2022.

Wilton Sampaio forma parte del cuadro de árbitros internacionales de la FIFA desde el 2013, poco después de que fue elegido como uno de los mejores silbantes del Campeonato Brasileño con el Premio Crack del Brasileirao.

Wilton Sampaio ya sabe lo que es pitar un juego de México

Wilton Sampaio ya ha tenido oportunidad de ser árbitro en un partido de la Selección Mexicana, lo cual ocurrió en la Copa América Centenario 2016.

En aquella justa, que se realizó en Estados Unidos, el brasileño fue el silbante central en el triunfo de 2-0 de México sobre Jamaica en la fase de grupos.

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Oribe Peralta fueron los autores de los goles de la Selección Mexicana en el cotejo que se realizó en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, donde el Tricolor consiguió su boleto a los cuartos de final de aquella Copa América.

EVG