Ángela Aguilar habría reaccionado a la ‘infidelidad’ de Nodal con la violinista: ‘Mujer para el momento’

Ángela Aguilar habría reaccionado a la ‘infidelidad’ de Nodal con la violinista

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán tras los fuertes rumores de la supuesta infidelidad de Christian Nodal con su violinista Esmeralda Camacho, después de que se hicieran virales los videos donde la artista y el cantante comparten en el escenario de manera íntima.

Ahora, en redes sociales circula una supuesta captura de pantalla de las historias de Instagram de Ángela Aguilar. Se dice que la cantante de regional mexicano lanzó un mensaje contra Esmeralda Camacho y destacando su unión con Christian Nodal, pero que rápidamente lo eliminó de su cuenta.

Por ello, hay que mencionar que el material no está del todo confirmado. A pesar de ello, en redes sociales se ha replicado dicho breve comunicado, el cual ha desatado una nueva ola de burlas y críticas contra la famosa, pues muchos aseguran que de ser real, la infidelidad sería un ‘karma’ para ella.

Recordemos que la nieta de Flor Silvestre es señalada por supuestamente haber sido la amante de Nodal cuando él seguía en una relación con Cazzu. Los rumores están justificados con lo rápido que comenzó su relación y decidieron casarse a solo días del fin de la anterior relación de ‘El Forajido’.

¿Ángela Aguilar reaccionó a la supuesta infidelidad de Nodal?

En redes sociales, se ha replicado una imagen en la que solo se ve un fondo negro, pero que aseguran, viene de la cuenta de Instagram de la intérprete de ‘En realidad’. “Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostenerlo @nodal”, comenzó, “jamás dejaré que se metan con este amor sincero yo soy como mi abuela enamorada del amor”.

El mensaje se dirige a la violinista al decir: “A ti mal intencionada, solo te digo que no vas a separar todo este amor que nos tenemos por más que subas cosas con malas intenciones. Nuestro amor es más fuerte que cualquier MUJER PARA EL MOMENTO”, acusó.

Finalmente, el mensaje agradece por el apoyo a sus fans. “No les fallaré”, finaliza el mensaje que ha sido relacionado con Ángela Aguilar, aunque su veracidad está pendiente de ser confirmada.

A pesar de todo, en redes sociales se dividieron las opiniones. Por un lado, algunos se burlaron de la famosa por sus supuestas declaraciones, pero otros destacaron que era evidentemente falso. Te dejamos algunas reacciones:

"De seguro el Nopal le dio una regañiza“.

“Eso jamás lo escribió la esponjas”.

“Ósea que va a aguantar cualquier engaño con tal de quedárselo jaja”.

"Dos año y siguen inventando que hambre tan canija, Ángela no hizo esa publicación“.