¿Avergonzado? Se burlan de Ángela Aguilar por la reacción de Nodal en pleno concierto | VIDEO

Se burlan de Ángela Aguilar por la reacción de Nodal en pleno concierto

En el cierre de la gira de Ángela Aguilar ‘Libre Corazón’, la cantante protagonizó un momento vergonzoso cuando decidió bromear con su audiencia y captaron la reacción de Christian Nodal, quien en redes sociales, aseguran que lucía avergonzado con ella.

Y es que durante la interpretación del tema ‘Dime cómo quieres’, Ángela Aguilar dijo “creo que en esta parte es donde debo decir amooooor”, expresó al darle la entonación del audio viral con el que se burlan de ella.

Una cámara no tardó en enfocar la reacción de Christian Nodal, quien se encontraba en un balcón y tenía una expresión que muchos identificaron como de desconcierto y vergüenza por el momento que había provocado su esposa.

Uno de los videos deja ver al cantante de regional mexicano con lo que muchos califican como una sonrisa social y las especulaciones no tardaron en surgir por quienes aseguran que el artista no estaba muy cómodo por la situación.

Algunos de los comentarios fueron:

"Nodal se ubicó bien lejos de la tarima para que no lo invite a cantar jaja“.

“La pena: qué pena”.

“Se le ve incómodo al Nodal”.

"Pienso que nodal se arrepiente toda su vida de este desastre".

“Christian se ríe como con penita”.

“Sentí la vergüenza de Christian y la familia”.

La cantante de regional mexicano no obtuvo el éxito que esperaba en su gira musical por Estados Unidos, ya que incluso cancelaron algunas fechas y sus presentaciones no lograron hacer un sold out en cada uno de sus shows, contrario a lo que muchos esperarían de una artista tan galardonada.

Además, este cierre de gira llega con polémica, tras los rumores de una supuesta infidelidad de Christian Nodal a Ángela con su violinista. Esto si bien no está confirmado, despertó las críticas contra la artista nuevamente y más cuando se comenzó a decir que la chica había sido despedida de la banda de ‘El Forajido’.

La carrera de Ángela Aguilar se encuentra para muchos en hielo fino desde que en 2024, dio a conocer su relación con Christian Nodal, a solo unos meses de que el cantante tuviera a su hija con Cazzu, quien el año que viene tendrá una serie de presentaciones en Estados Unidos con su gira Latinaje.