¿Qué le pasó a Santiago Gimenez, qué tan grave es su lesión?

México quedó fuera del Mundial luego del partido de este domingo, pues luego de un partido lleno de emoción y esperanza el marcador terminó en un 3-2 a favor de Inglaterra.

El partido de octavos de final finalizó con una victoria para Inglaterra, por lo que el equipo de los tres leones será el que se enfrente a Noruega durante los cuartos de final de este Mundial.

Al minuto 62 del enfrentamiento de este 5 de julio Javier Aguirre realizó dos cambios dentro del campo, pues entraron Santiago Gimenez y Brian Gutiérrez, y salieron Luis Romo y Gilberto Mora.

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Este encuentro estuvo lleno de grandes momentos para la afición de ambos equipos y para los mismos jugadores, pero dentro de estos se encuentra uno que causó muchas dudas, pues Santiago Gimenez se lesionó durante la última recta.

¿Qué le pasó a Santiago Gimenez?

Durante el tiempo agregado, el centrodelantero mexicano se encontraba peleando por el balón con el defensa ingles Djed Spence cuando sufrió una lesión bastante significaiva que lo dejó fuera de la cancha durante los últimos minutos del juego.

La lesión de Gimenez causó muchas dudas antes de que pasaran una toma de cerca, pues casi al minuto 99 del encuentro, el tobillo derecho del naturalizado mexicano se dobló completamente y el dolor lo mandó rápidamente al césped.

Pese a que se sabe que Santiago Gimenez fue enviado a un hospital después del encuentro, hasta el momento la Selección Nacional Mexicana o el delantero del AC Milan no han emitido información oficial sobre la gravedad de su lesión.

Side plot at the end they didn't talk about where Santi Jimenez ankle is completely fucked and he misses the final few mins pic.twitter.com/ijQ6sYBFwF — 👀👀👀 (@Verahfy) July 6, 2026

Dentro de las lesiones que podría tener Santiago Gimenez se encuentran un posible esguince de tobillo de segundo grado, por lo que el delantero podría quedarse por hasta dos meses fuera de cualquier campo.

Esta lesión generó preocupación, pues a pesar de que se descartó una posible fractura, el tobillo derecho de Santiago Gimenez estuvo bajo una intervención quirúrgica en diciembre del 2025, lo que provocó una baja de un par de meses antes del Mundial.

Hasta el momento el AC Milan no ha emitido algún comunicado sobre la presencia de Santiago Gimenez en sus filas, pero se espera que el delantero quede fuera durante las primeras jornadas de la Serie A italiana.

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