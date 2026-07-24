Selección Mexicana Sub-20 golea a Antigua y Barbuda en el inicio de su pase al Mundial y a Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Sub-20 comenzó con el pie derecho su participación en el Premundial.

La Selección Mexicana Sub-20 goleó 3-0 en Puebla a Antigua y Barbuda en el inicio del Premundial de la categoría, en el que el Tricolor busca su pase a la Copa del Mundo de 2027, a celebrarse en Azerbaiyán y Uzbekistán, y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con anotaciones de Hugo Camberos, Francisco Valenzuela y Santiago Sandoval fue que el Tricolor superó a su similar caribeño en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, sede del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

🏆🚨 GOL DE HUGO CAMBEROS EN EL CAMPEONATO SUB 20 DE CONCACAF! 🔥 pic.twitter.com/Nzwgc9PN8A — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 24, 2026

Gran combinación y Valenzuela firma el segundo para México 🇲🇽🔝 pic.twitter.com/xAh9O4tL6f — Concacaf (@Concacaf) July 24, 2026

Así se dio la goleada de México sobre Antigua y Barbuda

Hugo Camberos abrió el marcador al minuto 13 con un tanto de penalti, el cual ejecutó hacia la izquierda del cancerbero de Antigua y Barbuda, que se lanzó correctamente pero no pudo desviar el esférico.

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El 2-0 cayó luego de que Hugo Camberos le dio un pase retrasado a Francisco Valenzuela, delantero del Monterrey, quien definió con un disparo cruzado.

El último gol del encuentro fue antes del descanso, cuando Santiago Sandoval aprovechó un yerro en la salida de Antigua y Barbuda para conseguir el tercer tanto para la Selección Mexicana Sub-20.

¿Y esto?



Tremendo error de la defensa de Antigua y Barbuda.



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¿Cuándo es el próximo juego de la Selección Mexicana Sub-20?

Costa Rica será el segundo rival de la Selección Mexicana en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

El encuentro entre el Tricolor y la escuadra tica se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 20:00 horas del Centro de México, también en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Costa Rica se impuso 1-0 a Guatemala en el otro cotejo correspondiente a la primera jornada del Grupo B del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

El certamen con sede en Puebla da un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y cuatro a la Copa del Mundo Sub-20 de 2027.

EVG