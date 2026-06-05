OXXO y Los Tucanes de Tijuana lanzan nueva versión de ‘La Chona’ previo al Mundial 2026

OXXO se alía con Los Tucanes de Tijuana para lanzar una nueva versión de “La Chona” para recibir el Mundial 2026.

La cadena de tiendas de conveniencia OXXO lanzó una colaboración musical con Los Tucanes de Tijuana titulada “OXXO La Chona”, que ya está disponible en las plataformas digitales como YouTube y Amazon Music.

Esta iniciativa formó parte de la estrategia de comunicación denominada “OXXO, anfitrión de todos”, de cara a la Copa Mundial de 2026 que inicia el 11 de junio, con la inauguración en el Estadio Ciudad de México.

El proyecto adaptó uno de los temas más conocidos de la música popular, con el objetivo de festejar los momentos de convivencia diaria.

TE RECOMENDAMOS: En favor de la movilidad Invertirá la SICT más de 18 mil mdp en carreteras y puentes de Veracruz

En ese sentido, OXXO señaló que la producción busca rendir un homenaje a las experiencias compartidas entre las familias mexicanas, como bailar la canción original de “La Chona”.

“Pocas canciones tienen el poder de unir a todo un país como ‘La Chona’. Es una pieza que vive en la memoria colectiva de las y los mexicanos. En OXXO compartimos esa misma vocación de cercanía", declaró Jorge Esquer, gerente de mercadotecnia de OXXO México.

El directivo también manifestó el interés de la empresa por mantener la presencia en las celebraciones cotidianas que conectan a la población, como el Día del Padre, Día de la Madre, los partidos del Mundial 2026, entre otras.

“Nos da mucho gusto colaborar”, afirman Los Tucanes de Tijuana

Por su parte, los integrantes de Los Tucanes de Tijuana expresaron que esta colaboración es importante y los llena de gusto, debido a la importancia de la tienda.

Los músicos explicaron que hallaron una coincidencia natural entre sus canciones y los espacios que acompañan las reuniones familiares cotidianas de todos los mexicanos.

“Nos da mucho gusto colaborar con OXXO, una marca que forma parte de la vida cotidiana de millones de personas", afirmaron los integrantes de la agrupación norteña que se alistan para el Mundial de la FIFA.

Tras estrenar el tema en plataformas digitales, la cadena de tiendas y la agrupación ya preparan más sorpresas para las próximas semanas. ı Foto: Especial.

OXXO y Los Tucanes de Tijuana preparan más sorpresas

La cadena de tiendas y el grupo musical informaron que alistan más sorpresas derivadas de esta alianza. Dichas acciones, se comunicarán de manera paulatina, durante las próximas semanas, a través de sus canales oficiales.

Los Tucanes de Tijuana poseen una trayectoria artística de casi 40 años en la industria musical.

OXXO opera miles de puntos de venta en territorio nacional, consolidándose como un actor frecuente en las reuniones y en el mercado de México.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR