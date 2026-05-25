‘Quintana Roo afina detalles en seguridad y logística rumbo al Mundial FIFA 2026’, afirma Mara Lezama.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y Gabriela Cuevas Barrón, representante y coordinadora de los trabajos del gobierno federal para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que se presentaron los planes de operación y seguridad que se implementarán en la entidad con este motivo.

Se contó con la participación de mandos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, ante quienes se presentó el “Plan General de Operación Kukulcán”, considerando que Cancún será un hub de entrada a las 16 sedes mundialistas.

Gabriela Cuevas Barrón destacó que Quintana Roo tendrá un papel relevante durante el Mundial, no solo por la recepción de visitantes, sino también por las actividades públicas organizadas en torno al evento deportivo.

Explicó que el estado formará parte de las cinco “Fiestas México”, espacios con transmisiones públicas y gratuitas de los partidos mundialistas, con el objetivo de acercar el torneo a la población y a los turistas nacionales e internacionales.

⚽🌎 ¡#Quintana Roo ya juega rumbo al Mundial 2026!



En la #CapitalMundialDeLasVacaciones nos preparamos para ser un gran hub de entrada gracias a la conectividad del Aeropuerto Internacional de #Cancún con las 16 sedes mundialistas y la llegada de la selección de Uruguay como… pic.twitter.com/qm83kuOhj0 — Mara Lezama (@MaraLezama) May 25, 2026

Cuevas Barrón llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades, además de conservar el carácter hospitalario que distingue a Quintana Roo. “Que siga siendo este estado cálido, profesional y hospitalario que le da la bienvenida al mundo entero”, expresó.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama aseguró que Quintana Roo se encuentra preparado para recibir a visitantes y aficionados gracias a su infraestructura turística, conectividad aérea y coordinación institucional.

Asimismo, Mara Lezama recordó que recientemente sostuvo una reunión con 21 cónsules de distintos países para fortalecer la coordinación internacional y la atención a turistas extranjeros.

“Queremos que se viva con todo el Mundial aquí, en Quintana Roo, en el Caribe Mexicano, que es la Capital Mundial de las Vacaciones y hoy también la Capital del Mundial”, concluyó.

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JVR