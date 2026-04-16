Quintetas de aspirantes al INE llegarán el lunes a Jucopo de San Lázaro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados recibirá el próximo lunes tres quintetas de aspirantes para ocupar igual número de consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales serán sometidas a discusión el martes en el Pleno, informó el presidente de ese órgano, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista, explicó que el Comité Técnico de Evaluación se encuentra en la fase final de preselección de los mejores perfiles y tiene como fecha límite el lunes para remitir las listas.

“Lo único que hace la Jucopo es recibirlas y enviarlas al Pleno. Eso es todo lo que hace”, precisó.

Monreal subrayó que el proceso se llevará a cabo con total transparencia. “Cuando nos llegue a nosotros se subirá a la Gaceta Parlamentaria y nosotros lo único que vamos a hacer es turnarla al Pleno para que se vote”.

Comenzó el procedimiento de entrevista para las personas aspirantes a los tres lugares del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE). ı Foto: Cuartoscuro

El legislador detalló que, en caso de que las quintetas no alcancen la mayoría calificada requerida, se recurrirá al mecanismo de insaculación.

“Si no se logran las dos terceras partes o la mayoría calificada por cada una de las quintetas, entonces se procede a la insaculación. Es un ejercicio posterior, pero vamos a agotarlo”, explicó.

El proceso para renovar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avanzó el pasado 14 de abril a una etapa decisiva con el inicio de entrevistas a los 100 aspirantes finalistas que buscan ocupar tres vacantes dentro del órgano electoral.

Durante las entrevistas, las y los candidatos fueron valorados con base en diversos criterios, entre ellos su trayectoria profesional, experiencia en temas democráticos, principios de inclusión y equidad de género, así como su ética y vocación de servicio público.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/48yLZacJZe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 16, 2026

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LMCT