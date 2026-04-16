¿Se prohíben las redes sociales a menores de 16? Esta es la propuesta de Laura Álvarez

La diputada Laura Álvarez propone la restricción de uso de redes sociales a menores

Este jueves, el Congreso de la Ciudad de México discutió una propuesta que podría cambiar el uso de internet para los jóvenes. La diputada Laura Alejandra Álvarez Soto presentó una iniciativa para prohibir que los menores de 16 años usen redes sociales en la capital.

El objetivo principal es proteger la salud mental y la seguridad de los niños y adolescentes frente a los riesgos del mundo digital.

La diputada explicó que esta medida no es por política, sino por la necesidad de proteger a los menores que aún no saben cómo manejar emocionalmente las redes.

La diputada pidió que esta restricción se considere también a nivel nacional ı Foto: Redes sociales

Aseguró que muchos jóvenes sufren violencia y tristeza debido a lo que ven en sus celulares, incluso estando en sus casas. Por ello, pidió que esta restricción se considere también a nivel nacional.

La propuesta cuenta con el respaldo de Mercedes Malla y Maite Llamas, directoras del Centro Restart, quienes son expertas en adicción a las pantallas. Según las especialistas, poner límites claros es urgente para evitar problemas como la ansiedad, el ciberacoso y el aislamiento social.

¿Qué propone la reforma?

La iniciativa busca que el Gobierno de la Ciudad de México aplique reglas estrictas para el uso de internet.

Propone establecer los 16 años como la edad mínima obligatoria para abrir cuentas en redes sociales, exigiendo además que tanto las autoridades como las plataformas implementen mecanismos de verificación real para comprobar la edad de los usuarios.

"Laura Álvarez":

Porque presentó una iniciativa de reforma en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir el acceso a redes sociales a personas menores de 16 años pic.twitter.com/iyccRxvMVy — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 16, 2026

Finalmente, busca fomentar una cultura de prevención que priorice el cuidado de los contenidos que los menores consumen en el entorno digital.

Aunque la propuesta apenas será analizada por las comisiones del Congreso, ya ha causado debate.

Mientras algunos defienden el acceso libre a internet, otros creen que es necesario tomar medidas drásticas para cuidar la salud mental de las nuevas generaciones.