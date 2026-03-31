Landau cuestiona ciudadanía de presunto líder del CJNG en medio de debate en la Corte de EU

Christopher Landau, exembajador en México y actual subsecretario de Estado, puso en duda que Juan Carlos Valencia González, identificado como “El Pelón” o “El 03”, y posible sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho” cuente con nacionalidad estadounidense, esto pese a reportes oficiales que lo ubican como nacido en dicho país.

El funcionario lanzó un mensaje directo a través de redes sociales: “No creo, por ejemplo, que ‘El Pelón’, aparente nuevo jefe del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque —así se ha reportado ampliamente— nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”.

Reportes de inteligencia en ambos países indican que Valencia González nació en el condado de Tulare, ubicado en el centro de California. El Departamento de Justicia de aquel país lo considera con doble nacionalidad, estadounidense y mexicana. Aun así, Landau rechazó que ese dato baste para reconocerle ese estatus jurídico.

Los comentarios de Landau se enmarcan a que la Suprema Corte de Estados Unidos comience una audiencia clave para discutir el alcance de la ciudadanía automática por nacimiento.

Chistopher Landau, actual vicesecretario de Estado de los EU, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

El debate legal que analizaría la Corte Suprema surgió a partir de una orden ejecutiva promovida por el presidente Donald Trump, la cual buscó eliminar el reconocimiento automático de ciudadanía a hijos de padres sin residencia legal. La resolución del máximo tribunal podría redefinir uno de los principios históricos de la política migratoria estadounidense.

A diferencia de interpretaciones tradicionales, el subsecretario defendió una lectura restrictiva de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Según su postura, la norma no otorga ese derecho de forma automática a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sino únicamente a quienes estén plenamente sujetos a su jurisdicción.

En su publicación, Landau subrayó que la ciudadanía no debe distribuirse sin condiciones: “Esas palabras claves impiden que la enmienda reparta la preciosa ciudadanía estadounidense como dulces a hijos de extranjeros, quienes por definición no están domiciliados en, y no disfrutan de los lazos de la lealtad requeridos hacia nuestro país. La ciudadanía es la base misma de nuestro orden legal y social”.

The Supreme Court hears oral arguments tomorrow in the “birthright citizenship” case, which may decide the future of our country. The question is whether children born in the US to ILLEGAL ALIENS are automatically entitled to US citizenship by virtue of the Fourteenth Amendment,… pic.twitter.com/5ia80vf8DR — Christopher Landau (@DeputySecState) March 31, 2026

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LMCT