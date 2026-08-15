El mensaje de Landau

Y hablando de la visa retirada de Andy López Beltrán —que ha provocado tremendo revuelo en la política doméstica—, fue el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau —señalado por cierto por Andy en su carta-rabieta como uno de los que estarían detrás de su desvisado— el que a muchos dejó con la ceja levantada con un mensaje que publicó a propósito de otro, posteado por un usuario que utiliza el nombre de El quitavisas. Y es que éste último escribió en las redes: “A partir de hoy, se evaluarán los tuits emitidos en horario laboral. Visas pueden ser revocadas sin previo aviso”. Apenas una hora y 20 minutos después, Landau publicó en respuesta al anterior una imagen de sí mismo, con gesto que muchos interpretaron como de amago o desafío, y sentado en un sillón de piel con un mensaje en inglés que traducido al español dice: “¿Estás disfrutando el espectáculo? Rellena tus palomitas… Amarás la siguiente parte”. Así el mensaje del funcionario.