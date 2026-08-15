“Rebasó los límites”

Y sigue dando el caso de la polémica generada por las listas de críticos que fueron exhibidas por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, quien jura y perjura que no eran listas sino la descripción de “un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias” —órale con el sofisticado eufemismo, nos comentan—. Como sea, resulta que ayer fue la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, quien consideró que Alcalde rebasó límites éticos. “Las listas son de nazis —declaró ayer—… las listas son de fascistas, las listas son de nazis, las listas en la historia de este mundo han sido terribles para los derechos humanos y para la democracia. Me parece, y lo digo totalmente consciente de mis palabras: la Consejera Jurídica rebasó un límite ético y demuestra un talante autoritario terrible”. Es sabido que la propia legisladora fue incluida entre los nombres del “ecosistema”. Dijo que lo anterior lo que deja claro es que la Consejera Jurídica aconseja mal, toma malas decisiones o ejecuta instrucciones erróneas”. Ahí el dato.

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