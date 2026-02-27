¿Qué pasa con Marianne Gonzaga? Activan Alerta Amber para su hija y ella responde

Marianne Gonzaga sigue dado de qué hablar a un año de haber apuñalado a la novia de su ex pareja y tras varios meses de salir de prisión; ahora, en redes sociales se ha viralizado la Alerta Amber de Emma, su hija con su anterior pareja cuya custodia provisional ella asegura que le pertenece.

Durante la noche del jueves, en redes sociales comenzó a hacerse viral un video de una cuenta alterna de Marianne Gonzaga donde acusa a la policía de ingresar sin una orden de cateo al domicilio de su novio y su propio hermano.

“Estos actos se realizaron bajo el argumento de una supuesta búsqueda, pese a que existe una suspensión vigente que impide que se lleven a cabo este tipo de acciones mientras el asunto se encuentra en proceso”, sostuvo ella en la cuenta.

TE RECOMENDAMOS: Así se burlaba Este es el último video que subió Marianne Gonzaga tras huir del país

Buscan a la hija de Marianne Gonzaga con Alerta Amber

En redes sociales, comenzó a circular una publicación que pertenece a la cuenta oficial de Alerta Amber en CDMX y la cual tiene que ver con la disputa legal entre la influencer y José Said por la custodia de su hija.

Al parecer, la alerta tendría que ver con que Marianne no entregó a su hija ante un juez el pasado 16 de enero, aunque ella se ha defendido con que cuenta con un amparo para que no fuera necesario separarse de su hija.

Buscan a la hija de Marianne Gonzaga con Alerta Amber ı Foto: FB: AAmberCDMX

“También se difundió una supuesta Alerta Amber relacionada con el caso; sin embargo, dicha alerta no aparece publicada en el portal oficial correspondiente ni cuenta con la información completa que normalmente contienen este tipo de fichas”, expresó ella en su cuenta secundaria de redes sociales.

¿Qué dicen sobre el caso de la custodia de la hija de Marianne Gonzaga?

El padre de José Said habló con Ventaneando y declaró que la creadora de contenido no se presentó a una audiencia establecida.

“Desafortunadamente no se pudo celebrar la audiencia dada la incomparecencia, que no acudió la señora Marianne Gonzaga a presentar a la menor Emma, y entonces, pues bueno, se le hizo efectivos los apercibimientos o las sanciones que ya había establecido el juez en la búsqueda, localización y entrega forzosa a través de las corporaciones policiacas”, dijo.

Además, aseguró que la modelo de redes sociales ahora cuenta con un problema penal: “La orden le iba a entregar para el 16 de enero. Quien tiene el problema inicialmente es la mamá de Marianne, o sea, la abuela materna de la señora Cynthia. ¿Por qué? Porque es quien ostentaba la guardia y custodia de la menor, de Emma. Pero ahora quien ha colaborado es Marianne porque físicamente vive con ella, Emma, y entonces ella colabora con otro tipo penal, otro delito, que sería la sustracción de menores”, declaró.