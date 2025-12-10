¿Dónde está Marianne Gonzaga? Esto se sabe

Afirman que Marianne Gonzaga no ha entregado a su hija tras resolución del juez

Marianne Gonzaga nuevamente está en polémica, luego de que su expareja José Said ofreciera una entrevista en la que señaló que pidió la custodia de la hija que tienen en común.

La tiktoker estuvo en la cárcel por haber agredido a Valentina Gilabert, actual pareja de José Said, Marianne estuvo varios meses encarcelada y finalmente salió libre después de llegar a un acuerdo con la víctima.

Después de que dejó la prisión, Marianne y Valentina estuvieron hablando publicamente sobre el caso, tanto en medios como en redes.

Marianne contó su versión y de cómo el papá de su hija la había engañado con Valentina cuando se supone que ellos seguían siendo pareja.

De ahí se desató una guerra de declaraciones y fue hace unos días cuando José Said ofreció una entrevista a Imagen TV para hablar de la demanda interpuesta en contra de la influencer.

José Said le pide la custodia de su hija a Marianne Gonzaga

En la entrevista el ex de Marianne, acompañado de su abogado que además es su papá, dijo que la influencer no estaba apta para cuidar a su hija, que ella no la quería tener y que la joven de ahora 18 años de edad maltrataba a la niña.

Dijo que en una ocasión la creadora de contenido le comentó que la niña se le había caído del lavabo. También mencionó que la influencer le pegaba a su hija.

“Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma, de cómo me escribía: ‘del estrés se me cayó del lavabo’, de cómo la usaba como moneda de cambio, para ella es un trofeo, un accesorio”, declaró. “Fumaba vape durante la lactancia, durante el embarazo; cuando ella se fue a Cancún salía todos los fines, tomaba alcohol”, explicó José Said en la entrevista.

El joven comentó que ya tenía una orden del juez en la que indicaba que él tenía la custodia de la niña, pero que Marianne no había entregado a la niña, por lo que iban a proceder para quitarle a la menor.

¿Dónde está Marianne Gonzaga?

Después de este nuevo escándalo, los usuarios se preguntan dónde está Marianne Gonzaga, pues su expareja dijo en la entrevista que tenía un plazo para entregarle a la niña.

Sin embargo, la influencer respondió que ella no ha recibido ninguna notificación de la demanda que su ex mencionó en la entrevista.

“Si un juez ordenó algo respecto a la entrega de mi bebé, esa orden debe ser notificada personalmente para que tenga efectos. Si no me han localizado y no me han entregado la notificación, jurídicamente no he sido notificada”, explicó la creadora de contenido en Instagram.

A raíz de esta polémica, los usuarios se preguntan dónde está Marianne Gonzaga. Hasta el momento la joven no ha revelado su ubicación.

El último video en el que dijo dónde estaba lo publicó en noviembre y aseguró que estaba en Mérida. Sin embargo, la famosa sigue publicando videos en TikTok sin revelar en dónde está.