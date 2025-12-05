Marianne Gonzaga exige justicia para que no le quiten a su hija: ‘He sido muy buena madre’

Marianne Gonzaga exige justicia para que no le quiten a su hija

Marianne Gonzaga ha dado nuevamente de qué hablar, ahora porque asegura que el padre de su hija, José Saíd, está tratando de quitarle a la menor de edad, después de que ella supuestamente consiguiera la custodia completa de su hija.

Fue en 2024 que Marianne Gonzaga dio a luz a Emma, su única hija nacida de su relación con José Saíd. Sin embargo, la influencer dejó de ver a su pequeña por nueve meses, después del arranque que la llevó a casi quitarle la vida a Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga exige justicia para que no le quiten a su hija ı Foto: IG: marianne_rc

Recordemos que en febrero de este año, se hizo viral el caso de como la famosa acuchilló repetidas veces a la modelo durante una reunión de amigos donde llegó según su plan con otra chica. La delincuente fue detenida al poco tiempo, mientras que la víctima tuvo que someterse a varias operaciones para salvar su vida.

TE RECOMENDAMOS: Se preocupan por su hija Marianne presume que recuperó la custodia de su bebé y desata críticas

En octubre, después de varios meses libre gracias a un procedimiento abreviado, Marianne obtuvo de vuelta a su hija Emma, dividiendo opiniones, pues si bien algunos apoyaban la decisión de que la niña permaneciera con su mamá, otros dudaban del estado emocional de la famosa, quien para ese entonces seguía con 17 años de edad.

Marianne pide ayuda para que no le quiten a su hija

Ahora, fue a través de su cuenta de TikTok que la mujer compartió que desde hace una semana han comenzado a tratar de quitarle a Emma a través de la vía legal con todo tipo de recursos.

“Se las han estado aprobando en semanas, días”, compartió, “yo he estado presentando estudios psiquiátricos donde salgo sin patologías mentales, sin necesidad de tratamiento, medicamentos. Sale que estoy bien”, aseguró.

Asegura que “quieren entrar a la casa, romper cerraduras o esperar al momento en que salga con Emma para poder arrebatarla de nuevo”. Además, recordó el apego de su hija con ella al verla de nuevo tras 9 meses de separación.

“Emma es tan feliz conmigo”, aseguró, “la felicidad se nota sin necesidad de estarla haciendo reír. Se nota en sus ojos, en su carita”, destaca. También criticó que supuestamente trataban mal a su hija por grabar videos.

De este modo, Marianne asegura que tiene “el cuarto de Emma perfecto” y que se preocupa “por darle la mejor vida”. “Tiene miedo de que la vuelvan a alejar de mi”, aseguró y detalló que supuestamente su ex le llegó a dar 300 pesos mensuales de pensión.

Marianne repitió que su ex novio consume drogas y tiene armas de fuego. “¿Eso no sería un peligro para Emma? Es algo que me da miedo y lo he estado trabajando en terapia", comentó.

“Ejercía violencia vicaria”, dijo sobre su ex pareja y otra persona cuyo nombre no quiso mencionar. “Saben que yo he sido una muy buena madre desde que me embaracé, hasta ahorita”, aseguró, antes de mencionar que nunca ha contado con el apoyo de su ex novio.

Algunas de las reacciones en redes sociales por el video de Marianne Gonzaga donde dice que tratan de quitarle a su hija son: