Marianne presume que recuperó la custodia de su bebé y desata críticas

Marianne, la influencer que a inicios de año se hizo viral tras apuñalar en repetidas ocasiones a la modelo Valentina Gilabert, se encuentra en un proceso de reinserción social y ha dado mucho de qué hablar por sus polémicas declaraciones que hace que muchos se cuestionen si se encuentra arrepentida.

Y es que en los últimos meses, Marianne ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones, donde culpa a Valentina Gilabert y a José Saíd de “llevarla al límite” antes de que cometiera la agresión, además de acusar al papá de su hija de no permitirle verle a la pequeña.

Valentina Gilabert ha decidido no callarse más y le respondió a su agresora, Marianne, de la forma más directa posible: con pruebas en redes 😕 #ValentinaGilabert #Marianne https://t.co/6O1DT8z5sh — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

Recordemos que la bebé tenía apenas unos meses de nacida cuando su mamá de 17 años de edad decidió atacar a la modelo y fue detenida, lo que provocó que quedara internada en una correccional de menores antes de que se lograra un procedimiento abreviado.

Ante esto, fue José Said, el padre de la bebé, quien se encargó de cuidarla durante el encierro de la madre y en los siguientes meses, junto con el resto de la familia paterna del infante. Al parecer, él no quiso llevar a la niña a visitar a su madre en la cárcel ni tampoco deseaba hacerlo después.

Marianne se reencuentra con su hija

Ahora, fue a través de su cuenta de Instagram que Marianne publicó una serie de videos donde celebra el haberse reencontrado con su hija. “Por fin juntas otra vez”, celebró. En los primeros videos, ambas están jugando en lo que parecen ser oficinas.

Después de algunas fotos mostrando la carriola de la bebé y anunciando que haría un haul de compras que hizo para su hija, la infame influencer también publicó una foto con un breve mensaje.

Marianne recupera la custodia de su bebé ı Foto: IG: @marianne_rc

“Aclaraciones: Sí, ya tengo la guardia y custodia”, aseguró la mujer al mostrar una foto en la que podemos ver parcialmente a su bebé mientras come con una cuchara.

La joven siguió publicando contenido para su bebé, donde incluso le da a probar un helado de yougurt con matcha. Incluso, ya ha comenzado a subir videos con la bebé donde está celebrando que vuelve a tener a su hija con ella.

Los videos han dividido opiniones. Si bien algunos celebran que Marianne haya recuperado la custodia de su hija, otros dudan que lo que diga sea verdad, pues le han descubierto varias mentiras. Además, otros dudan que la creadora de contenido se encuentre en un estado mental adecuado para ser responsable de la vida de la bebé.

Te dejamos algunas reacciones:

“Ojalá nunca te haga enojar tu hija, qué miedo”.

“Juntas en las oficinas de un tribunal, qué pena“.

“Es una bebé y necesita estar cerca de su mami pero sabiendo que Marianne no se arrepiente de lo que hizo, la niña SI corre peligro en sus brazos”.

“Nadie protege a los niños, pobre bebita“.

"La verdad no apoyo lo que hizo Marianne, pero sentí bonito que volvió a ver a su hija“.