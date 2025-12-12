Este es el último video que subió Marianne Gonzaga tras huir del país

Marianne Gonzaga ha desactivado sus cuentas en redes sociales después de que los usuarios comenzaron a decir que se encontraba en Europa para no tener que entregar a su hija Emma a la familia de su ex novio.

Esto a pesar de que supuestamente, José Said ahora sería quien tiene la custodia de su hija con Marianne Gonzaga y después de que surgiera la polémica porque aseguran muchos que la joven de 18 años de edad está huyendo de la justicia.

Fue hace un par de semanas que la influencer publicó un video en el que pedía ayuda a sus seguidores para visibilizar el intento de la familia de su exnovio de quitarle a su hija. También señaló al padre y abogado de su anterior pareja de ser corrupto e insinuó que estaban realizando actividades extrañas para agilizar sus movimientos legales.

Por su parte, el abogado de la contraparte expresó que la joven mentía y señaló que su hijo ya había obtenido la custodia de la menor de edad, aunque ella aseguró que no tenía que entregarla porque no se le había notificado.

Al poco tiempo, la parte demandante compartió que la notificación se había hecho válida y la joven sorprendió al publicar una foto donde se encuentra en un avión con su hija. En la pantalla del avión no se ve el destino, pero sí que se encontraba volando sobre territorio americano y que el vuelo tendría una duración de alrededor de siete horas, lo que para muchos indicaba que se trataba de un viaje a Europa.

Horas después, Marianne subió un vídeo a modo de burla donde aparecía en el cuarto de un hotel con su hija con la canción de ‘Se les peló Baltazar’ de La Arrolladora Banda el Limón.

“Aunque le pongan la trampa tiene experiencia en brincar. Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar”, dice la letra que ella repite mientras se muestra en el cuarto con su hija.

Para muchos, esta fue una burla de parte de Marianne Gonzaga a las autoridades mexicanas, pues estaba señalando que ya se había llevado a su hija y de este modo, se encontraba en un sitio donde no será tan fácil de encontrar.