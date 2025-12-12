¿Marianne Gonzaga huyó de México para quedarse con su hija? Filtran FOTO de ella en Europa

Marianne Gonzaga se encuentra en el centro de la polémica después de que estallara una guerra de declaraciones entre ella y la familia del padre de su hija, José Said. Ahora, se dice que la influencer se encuentra en Europa para evitar entregar a Emma.

Filtran supuesta foto de Marianne en Europa

A través de redes sociales, circula una foto en la que dicen que podemos ver a la influencer en un transporte público europeo junto con su madre. Aseguran de este modo que la famosa se encuentra en Europa, como se había mencionado en en los últimos días, como una manera de evitar entregar a su hija, aunque cabe mencionar que esto es un delito al considerarse que está raptando a la menor de edad.

Filtran supuesta foto de Marianne en Europa ı Foto: Redes sociales

La joven se encontraría al borde derecho de la foto, aunque sus fans argumentan que no se ve con claridad que se trate de ella, por lo que buscan desestimar el señalamiento que podría dar con el paradero de la joven de 18 años de edad.

Marianne Gonzaga y su pelea por la custodia de Emma

Fue hace un par de semanas que Marianne Gonzaga publicó un video en el que pedía ayuda a sus seguidores para visibilizar el intento de la familia de su exnovio de quitarle a su hija Emma, al asegurar que ellos no la podrían cuidar de manera adecuada y acusando a su ex de abusar de sustancias y tener armas de fuego.

También señaló al padre y abogado de su anterior pareja de ser corrupto e insinuó que estaban realizando actividades extrañas para agilizar sus movimientos legales.Por su parte, el abogado de la contraparte expresó que la joven mentía y señaló que su hijo ya había obtenido la custodia de la menor de edad, aunque la influencer aseguró que no tenía que entregarla porque no se le había notificado.

#MarianneGonzaga ha demostrado con sus acciones que no está apta mentalmente y que es un peligro para ella y para su hija. pic.twitter.com/RoMyebMmb5 — 🅽ONi LoGo 🅰я🅲н™ 🎗️ (@NoniLoGo) December 9, 2025

Al poco tiempo, la parte demandante compartió que la notificación se habia hecho válida y la joven sorprendió al publicar una foto donde se encuentra en un avión con su hija.En la pantalla del avión no se ve el destino, pero sí que se encontraba volando sobre territorio americano y que el vuelo tendría una duración de alrededor de siete horas, lo que para muchos indicaba que se trataba de un viaje a Europa.

Horas después, Marianne subió un vídeo a modo de burla donde aparecía en el cuarto de un hotel con su hija con la canción de ‘Se les peló Baltasar’ de La Arrolladora Banda el Limón.