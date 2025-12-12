¿Quiénes son los papás de Marianne Gonzaga y donde están?

Marianne Gonzaga nuevamente encabeza titulares. Esta vez, después de que estallara la polémica por la batalla legal que enfrenta contra la familia de su ex novio por la custodia de su hija Emma, lo que habría llevado a la joven a abandonar el país.

Fue hace un par de semanas que Marianne Gonzaga publicó un video en el que pedía ayuda a sus seguidores para visibilizar el intento de la familia de su exnovio de quitarle a su hija Emma, al asegurar que ellos no la podrían cuidar de manera adecuada y acusando a su ex de abusar de sustancias y tener armas de fuego.

Marianne Gonzaga afronta una nueva controversia luego de que su expareja, José Said, ofrece una entrevista sobre la custodia de su hija https://t.co/qyU0vMRcml — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 11, 2025

Tras darse a conocer que la familia del joven había obtenido la guardia y custodia de la hija tras un amparo, se dice que la creadora de contenido se fue del país para evitar entregar a Emma, lo que despertó las alarmas en redes sociales.

En ese sentido, muchos se han preguntado quiénes son los padres de Marianne que le permiten hacer todo tipo de cosas y dónde se encuentran para no intervenir en la vida descontrolada de la joven que apenas alcanzó la mayoría de edad.

¿Quiénes son los papás de Marianne Gonzaga y a qué se dedican?

No hay información sobre el padre de Marianne y se dice que está fuera de la vida de ella, aunque se desconoce cuál es el motivo de ello. Se sabe que la mamá de Marianne se llama Cynthia Cortinas Licon y que apoya a su hija en sus decisiones de vida.

Esto se ha hecho evidente en videos donde aprueba sus comentarios en redes sociales. Asimismo, se sabe que la mujer, cuya profesión es privada, le ha dado una gran libertad a su hija desde hace varios años.

En un video que ya borró, Marianne presume que su mamá la dejaba salir a fiestas, ir a antros, tomar, fumar, beber alcohol, llegar a su casa al día siguiente, tatuarse, salir de viaje, vestirse como quiere y quedarse a dormir en casas sin limitar el dinero que le daba o castigarla por sus acciones.

Esto deja en evidencia la falta de límites en la crianza de Marianne Gonzaga, lo que ha alimentado en ella una percepción errónea de que puede actuar como ella lo deseé sin consecuencias.