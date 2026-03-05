El nombre de Marianne Gonzaga, creadora de contenido e influencer, ha vuelto a ocupar titulares tras ser señalada como prófuga de la justicia por el abogado de su expareja. De acuerdo con reportes del defensor, la joven habría evadido una orden que le exigía entregar a su hija menor al padre de la niña, José Said.

La situación se complica debido a antecedentes legales de la joven, quien ya había enfrentado un proceso por violencia en 2025. No obstante, Gonzaga publicó un video en el que asegura que no está prófuga y que la Alerta Amber que presuntamente se levantó para buscar a su hija, es mentira.

Señalan a Marianne Gonzaga como prófuga de la justicia; ella asegura que es mentira

Según contó a Ventaneando el abogado defensor de José Said, Juan Manuel Becerril, se realizaron operativos en cuatro domicilios vinculados a la familia de Marianne Gonzaga, pero no se logró localizarla. Se presume que fue alertada por allegados sobre la presencia policial, lo que le permitió escapar.

El plazo para la entrega voluntaria de la menor vence este 5 de marzo; de incumplirse, el caso pasará del ámbito civil al penal, lo que podría derivar en una nueva orden de aprehensión en contra de la creadora de contenido por sustracción de menores. Además, aseguraron que la influencer está considerada prófuga tras huir de un operativo de custodia.

Incluso el abogado de José Said declaró la semana pasada que procedieron a la activación de una supuesta Alerta Amber relacionada con la hija de Marianne Gonzaga, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esta medida.

El defensor advirtió “Debe entregar a su hija máximo el jueves”, subrayando que, de no hacerlo, las consecuencias legales serán inmediatas.

Marianne Gonzaga responde: ‘Nos tocó ser las escap-hadas’

Marianne Gonzaga subió un video a su cuenta de TikTok en el que aclara que no es prófuga de la justicia y que ha estado viajando con su hija y su mamá. Su reacción estuvo marcada por la ironía.

“Este video es para decirles que entre todas las hadas nos tocó ser las escapadas, como ya alguien por ahí que escapadas, que prófugas, que ya ni sé qué cosa. Y si tan verdad fuera eso de que prófuga, escapada, no sé qué cuantas mentiras, podría estar en el aeropuerto viajando a antier, o yendo a la audiencia, regresando en el aeropuerto, yendo a restaurantes, plazas, comidas, tiendas, de shopping, a restaurantes con mi familia", expresó mientras mostraba fotografías junto a su bebé.

Video de Marianne Gonzaga ı Foto: TikTok mariannerc

Sobre la supuesta Alerta Amber Marianne dijo: “Creo que la escapada no podría estar en un avión viajando con su bebé, que también dice que Alerta Amber viajando en un avión, yo creo que, lógicamente, si eso pasara te detienen cuando llegas a otro destino, o algo así“.