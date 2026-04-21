Jésica Cirio confirma su embarazo con Nicolás Trombino

Jésica Cirio está embarazada. La noticia la dio a conocer a través de una foto que mostró durante el programa LAM, donde dio algunos detalles sobre el primer hijo que espera junto a Nicolás Trombino.

La noticia salió a la luz después de que el conductor Ángel de Brito comenzar a hablar sobre el embarazo de una famosa y después de varias pistas, confirmó que se trataba de Jésica Cirio, quien será madre por segunda ocasión.

🤰 JÉSICA CIRIO CONFIRMÓ QUE ESTÁ EMBARAZADA#PolémicaEnElBar pic.twitter.com/Oppk8jYuIU — América TV (@AmericaTV) April 21, 2026

Trascendió que la modelo se encuentra aproximadamente en el tercer mes del embarazo y que estaría esperando un varón. El programa también mencionó que la conductora mantiene un perfil bajo después de enfrentar una serie e polémicas.

También aseguraron que la relación de Cirio con Trombino se encuentra consolidada, después de una relación polémica con su ex marido, Elías Piccirillo. Por su parte, Jésica agradeció al medio por el acompañamiento que recibió.

“Hola, Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe, así que ya lo podías contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, comentó ella en referencia a su primera hija.

También admitió que el embarazo la tomó por sorpresa: “Salimos hace menos de un año, no convivimos, nada... Fue así, se dio, no lo teníamos planeado para ya”, dijo.

🍼 HABLA JÉSICA CIRIO TRAS CONFIRMAR SU EMBARAZO



🗨️"Estoy muy feliz"

🗨️ "Hace menos de un año que estoy con mi pareja"

🗨️ "Voy a tener un nene"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/04cxbnjn1A — América TV (@AmericaTV) April 21, 2026

El romance de Jesica Cirio y Nicolás Trombino

Fue en agosto del 2025 que iniciaron los rumores sobre una nueva relación romántica de la conductora con Nicolás Trombino, un empresario de 35 años de edad con un hijo adolescente y que vivía en Puerto Madero.

“Es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”, mencionó entonces Laura Ufbal en el programa Infama.

A pesar de que llevan varios meses juntos, el hombre optó por mantener su bajo perfil. Según reveló Ángel de Brito, Nicolás es empresario, tiene supermercados mayoristas y un frigorífico, y es un apasionado por el deporte y el entrenamiento.

Antes de su actual pareja, Jesica Cirio estuvo casada con el broker Elías Piccirillo, de quien se separó en 2025. El divorcio fue millonario y escandaloso. El ex marido fue detenido y con prisión domiciliaria por presuntas estafas y lavado de dinero.