• Consideración en Michoacán

No todo es tensión entre Morena y las figuras más representativas del Movimiento del Sombrero en Michoacán, nos hacen ver. Y es que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ha dado cuenta de algunas consideraciones que tiene hacia Carlos Torres Piña, fiscal con licencia de la entidad quien, por cierto, está anotado en el proceso interno de la 4T en pos de convertirse en coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía. “Bueno, muy independiente de que haya tomado el permiso o no haya tomado permiso, eso es una decisión muy personal de él. Yo lo respeto, las aspiraciones políticas de cada quien son respetables… La realidad es que el fiscal hasta el último día teníamos comunicación o nos reuníamos de manera directa en donde él me ponía al tanto de las detenciones que se habían hecho hasta ese momento en el tema de la carpeta de Carlos (Manzo)”, refirió la representante principal del Movimiento del Sombrero, quien, es sabido a otros morenistas que también quieren la gubernatura más bien les tiene recelo y animadversión. Ahí el dato.

• Atención en serio

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Las campañas y el narco

Interesante mensaje, nos comentan, el que ayer mandó el Gobierno durante el encuentro que sostuvo con colectivos de búsqueda en Tabasco. Y es que la reunión con 56 agrupaciones, estuvo encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pero además contó con la presencia de la fiscal general, Ernestina Godoy, y del gobernador de la entidad, Javier May. El encuentro lo acompañaron autoridades especializadas, organismos internacionales y representantes de estados de la región sur-sureste. Asistentes al Centro de Convenciones de Tabasco, donde tuvo lugar el acto, nos aseguran que quedó claro que la atención del problema de las personas desaparecidas no es simulación y que el contacto con los colectivos seguirá siendo directo, incluso cuando el intercambio pueda tornarse incómodo y fuerte por los reclamos que se llegan a hacer. Los funcionarios por lo pronto estuvieron, nos dicen, por más de ocho horas haciendo una atenta escucha. Qué tal.

• Se sube al tren

Nos dicen que ha sido muy raro que ahora el SNTE y no la CNTE ejerciera presión hacia el Gobierno sobre una demanda que el magisterio trae atorada desde hace siete años. Lo curioso es que se trata del famoso Usicamm, el sistema que regula la carrera de maestras y maestros y que fue, digamos, uno de los asuntos que ya se habían destrabado cuando la CNTE instaló su plantón de casi 20 días, hace un par de semanas. La Secretaría de Gobernación y la de Educación acordaron con los profes que no habría más Usicamm, como ellos exigían, incluso quedaron en que las autoridades federales harían una consulta escuela por escuela para diseñar el nuevo esquema; sin embargo, nos comentan que, al parecer, esta información no había llegado al secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, quien, en una reunión con el titular de la SEP, Mario Delgado, volvió a aparecer el reclamo. “Queremos un reconocimiento genuino donde realmente haya un sistema de carrera magisterial como el que nos quitó la mal llamada reforma educativa”, le dijo. Nos hacen ver que el morenista ya se subió al tren que otros encarreraron. Pendientes.

• Refrescan Agronitrogenados

Nos piden estar atentos a las actualizaciones que surgieron este jueves —y que seguirán apareciendo en estos días— sobre los señalamientos contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tras la reciente detención de su hermana, Gilda Susana Loyoza, quien, según la FGR, también está implicada en el caso Agronitrogenados, relacionado con la compra en 2014, por parte de Petróleos Mexicanos, de una planta de fertilizantes a sobreprecio. Aunque la hermana de Lozoya fue aprehendida y llevada ante las instancias correspondientes, su audiencia de imputación fue pospuesta para este viernes, después de que su defensa reclamara motivaciones políticas detrás de su arresto y hasta violaciones al debido proceso, con lo que finalmente su cita quedó postergada. Quienes han seguido de cerca esta última detención destacaron la rareza de que un juez federal accediera a que la señalada tuviera más tiempo. Aunque, nos dicen, por más horas que se le hayan otorgado, su imputación suena inminente. Atentos.

• Cabeza fría y estrategia

En medio del pulso y la agitación que generó la negativa de EU para extender el T-MEC por 16 años más, nos hacen ver que en México hay una ruta bien definida para responder a cualquier escenario, mientras el acuerdo comercial de Norteamérica, independientemente de que guste o no a Washington, todavía tiene un amplio margen de vigencia. La respuesta, señalan, es el Plan México. Así lo ha remarcado la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se sentó ayer con empresarios de varios sectores, para pedirles cerrar filas sobre esta estrategia que impulsa su gobierno desde mucho tiempo antes de que la administración Trump manifestara su animadversión con el pacto regional. Según lo comentado por varios representantes de la industria nacional, al salir de su cita en Palacio Nacional, la mandataria recordó por qué el Plan México es un amortiguador viable ante los efectos derivados de cualquier modificación del T-MEC, pues se trata de robustecer el mercado interno, al elevar el contenido nacional, generar polos de desarrollo en varias regiones del país, crear empleos, sustituir importaciones y empujar el motor económico para hacer de nuestro país una de las 10 principales potencias globales.

• Un tema que se atora

Quienes han estado pendientes de la agenda de los expresidentes mexicanos no dudaron en comparar las veces en que Vicente Fox ha conmemorado su llegada al poder, en el 2000, —momento que suele evocar la primera alternancia tras más de 70 años del priismo— y las celebraciones a las que llama Felipe Calderón por su triunfo de 2006. Nos dicen que más allá de si se está de acuerdo o no con Fox, no hay demasiado barullo con que comparta sus memorias, como sí ocurre con Calderón, a quien le llueven las pedradas desde el flanco oficialista, pero también de otros sectores de la opinión pública. La de ayer no fue la excepción. Después de que el exmandatario recordara que “hace 20 años ganamos las elecciones más competidas” en la historia de México, no tardaron en caerle recriminaciones, comenzando por la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel. “Llegaste a la Presidencia mediante un fraude, sin autoridad democrática ni legitimidad”, le soltó en la misma publicación, en la que, por cierto, también le alcanzó para repartir a Fox. El tema FCH, nos comentan, sigue siendo fuerte para Morena.