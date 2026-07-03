Consideración en Michoacán

No todo es tensión entre Morena y las figuras más representativas del Movimiento del Sombrero en Michoacán, nos hacen ver. Y es que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ha dado cuenta de algunas consideraciones que tiene hacia Carlos Torres Piña, fiscal con licencia de la entidad quien, por cierto, está anotado en el proceso interno de la 4T en pos de convertirse en coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía. “Bueno, muy independiente de que haya tomado el permiso o no haya tomado permiso, eso es una decisión muy personal de él. Yo lo respeto, las aspiraciones políticas de cada quien son respetables… La realidad es que el fiscal hasta el último día teníamos comunicación o nos reuníamos de manera directa en donde él me ponía al tanto de las detenciones que se habían hecho hasta ese momento en el tema de la carpeta de Carlos (Manzo)”, refirió la representante principal del Movimiento del Sombrero, quien, es sabido a otros morenistas que también quieren la gubernatura más bien les tiene recelo y animadversión. Ahí el dato.