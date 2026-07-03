Atención en serio

Interesante mensaje, nos comentan, el que ayer mandó el Gobierno durante el encuentro que sostuvo con colectivos de búsqueda en Tabasco. Y es que la reunión con 56 agrupaciones, estuvo encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pero además contó con la presencia de la fiscal general, Ernestina Godoy, y del gobernador de la entidad, Javier May. El encuentro lo acompañaron autoridades especializadas, organismos internacionales y representantes de estados de la región sur-sureste. Asistentes al Centro de Convenciones de Tabasco, donde tuvo lugar el acto, nos aseguran que quedó claro que la atención del problema de las personas desaparecidas no es simulación y que el contacto con los colectivos seguirá siendo directo, incluso cuando el intercambio pueda tornarse incómodo y fuerte por los reclamos que se llegan a hacer. Los funcionarios por lo pronto estuvieron, nos dicen, por más de ocho horas haciendo una atenta escucha. Qué tal.

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