Se sube al tren

Nos dicen que ha sido muy raro que ahora el SNTE y no la CNTE ejerciera presión hacia el Gobierno sobre una demanda que el magisterio trae atorada desde hace siete años. Lo curioso es que se trata del famoso Usicamm, el sistema que regula la carrera de maestras y maestros y que fue, digamos, uno de los asuntos que ya se habían destrabado cuando la CNTE instaló su plantón de casi 20 días, hace un par de semanas. La Secretaría de Gobernación y la de Educación acordaron con los profes que no habría más Usicamm, como ellos exigían, incluso quedaron en que las autoridades federales harían una consulta escuela por escuela para diseñar el nuevo esquema; sin embargo, nos comentan que, al parecer, esta información no había llegado al secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, quien, en una reunión con el titular de la SEP, Mario Delgado, volvió a aparecer el reclamo. “Queremos un reconocimiento genuino donde realmente haya un sistema de carrera magisterial como el que nos quitó la mal llamada reforma educativa”, le dijo. Nos hacen ver que el morenista ya se subió al tren que otros encarreraron. Pendientes.

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