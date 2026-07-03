Refrescan Agronitrogenados

Nos piden estar atentos a las actualizaciones que surgieron este jueves —y que seguirán apareciendo en estos días— sobre los señalamientos contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tras la reciente detención de su hermana, Gilda Susana Loyoza, quien, según la FGR, también está implicada en el caso Agronitrogenados, relacionado con la compra en 2014, por parte de Petróleos Mexicanos, de una planta de fertilizantes a sobreprecio. Aunque la hermana de Lozoya fue aprehendida y llevada ante las instancias correspondientes, su audiencia de imputación fue pospuesta para este viernes, después de que su defensa reclamara motivaciones políticas detrás de su arresto y hasta violaciones al debido proceso, con lo que finalmente su cita quedó postergada. Quienes han seguido de cerca esta última detención destacaron la rareza de que un juez federal accediera a que la señalada tuviera más tiempo. Aunque, nos dicen, por más horas que se le hayan otorgado, su imputación suena inminente. Atentos.