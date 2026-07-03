Cabeza fría y estrategia

En medio del pulso y la agitación que generó la negativa de EU para extender el T-MEC por 16 años más, nos hacen ver que en México hay una ruta bien definida para responder a cualquier escenario, mientras el acuerdo comercial de Norteamérica, independientemente de que guste o no a Washington, todavía tiene un amplio margen de vigencia. La respuesta, señalan, es el Plan México. Así lo ha remarcado la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se sentó ayer con empresarios de varios sectores, para pedirles cerrar filas sobre esta estrategia que impulsa su gobierno desde mucho tiempo antes de que la administración Trump manifestara su animadversión con el pacto regional. Según lo comentado por varios representantes de la industria nacional, al salir de su cita en Palacio Nacional, la mandataria recordó por qué el Plan México es un amortiguador viable ante los efectos derivados de cualquier modificación del T-MEC, pues se trata de robustecer el mercado interno, al elevar el contenido nacional, generar polos de desarrollo en varias regiones del país, crear empleos, sustituir importaciones y empujar el motor económico para hacer de nuestro país una de las 10 principales potencias globales.

TE RECOMENDAMOS: Defensa cuestiona operativo y difusión de fotos Acusa persecución política para presionar a su familiar