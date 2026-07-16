Estiman derrama de 17 mmdp por verano

LAS VACACIONES correspondientes al periodo veraniego de este año proyectan una derrama económica de 17 mil 259 millones de pesos para la capital del país, lo que consolida la reactivación y crecimiento del sector comercial y turístico, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Esta cifra represeta un incremento de 8.2 por ciento comparado con el mismo periodo, pero del 2025, detalló en un comunicado el presidente del organismo comercial, Vicente Gutiérrez Camposeco, “lo que confirma la confianza de los visitantes en la Ciudad de México y la fortaleza de su oferta comercial y de servicios”.

Agregó que los giros comerciales con mayor beneficio económico en este periodo de esparcimiento, correspondiente al cese del ciclo escolar 2025-2026 que termina el 17 de julio, son los sitios de hospedaje, restaurantes, agencias de viajes, transporte, comercios al menudeo, museos, teatros y parques de diversiones, entre otros.

Aunque la prospección del sector con ganancias más relevantes recae en el hotelero, para el cual la estimación promedio en ocupación es de 61.63 por ciento, “ reflejo del creciente dinamismo económico y del atractivo que mantiene la capital del país como destino nacional e internacional”, detalló Gutiérrez Camposeco.

Con estas estimaciones, añadió el director de la Canaco CDMX, la capital queda posicionada como la tercera opción preferida para el turismo, superada solamente por las playas de Cancún y la Riviera Maya, “esto ubica a nuestra gran metrópoli como el enclave urbano más importante y competitivo de todo el país”.