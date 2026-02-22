Retirados el 85% de los bloqueos carreteros en Michoacán, informa Alfredo Ramírez Bedolla

En Michoacán ha sido retirado el 85 por ciento de los bloqueos carreteros derivados del operativo federal registrado en Jalisco y se mantienen acciones operativas conjuntas entre las fuerzas de seguridad estatales y federales, así lo informó en conferencia de prensa el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Manifestó que, a través de un despliegue permanente en todo el territorio estatal, la Guardia Civil, Guardia Nacional y el Ejército mexicano, siguen atendiendo los hechos ocurridos durante las últimas horas.

Ramírez Bedolla señaló que desde el C5 se realizó la toma de decisiones entre los diversos niveles de gobierno, para brindar atención inmediata a los reportes , descartándose que haya civiles heridos en dichos incidentes.

TE RECOMENDAMOS: En todos los niveles educativos Marina del Pilar anuncia la suspensión de clases presenciales para mañana en Baja California

Refirió que, durante el transcurso de este domingo se ha mantenido comunicación constante con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a fin de mantener el esquema operativo para preservar el orden y la seguridad en todos los municipios.

Explicó que, para el reforzamiento de las tareas operativas, arribaron, al Aeropuerto Internacional de Morelia, un avión y un helicóptero de la Secretaría de Marina, con personal de élite del Ejército Mexicano, provenientes de Guadalajara; así como dos helicópteros artillados que fueron enviados a las regiones Coalcomán y Jiquilpan.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, señaló que, derivado del despliegue operativo para atender los bloqueos carreteros dos personas fueron detenidas con productos inflamables con los que intentaban quemar vehículos y establecimientos en la región de Zacapu; cuatro personas abatidas en el libramiento de La Piedad , las cuales no han sido identificadas; y un vehículo asegurado. Asimismo, notificó que se registraron cinco enfrentamientos en diferentes regiones del estado y que se incautaron armas largas.

El fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña. ı Foto: Cortesía

En tanto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, mencionó que el Aeropuerto Internacional de Morelia opera con normalidad y de manera preventiva se sugirió el cierre temporal de tiendas de conveniencia y centros comerciales, que se pausaron en algunas terminales las corridas de autobuses, y que en los 11 centros penitenciarios estatales no se han reportado incidentes.

Sin embargo, hizo un llamado a los 113 municipios del estado para suspender de manera temporal fiestas, eventos masivos, ferias y concentraciones públicas , hasta contar con las condiciones de seguridad adecuadas para su desarrollo y a reforzar la vigilancia preventiva en plazas públicas, centros recreativos y deportivos, bares y zonas de alta afluencia, en coordinación con las fuerzas estatales y federales de seguridad.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor. ı Foto: Cortesía

Mientras que la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, indicó que para el lunes 23 de febrero se determinó suspender las clases en 12 mil 795 escuelas de todos los niveles educativos de Michoacán y que cualquier otra decisión se notificará el día de mañana.

De igual manera, el subsecretario de Desarrollo Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Vargas, destacó que el titular de la dependencia, José Antonio Cruz Medina, encabeza acciones operativas para garantizar el orden y la seguridad en Michoacán.

cehr