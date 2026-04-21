Inicia Huixquilucan la entrega de 28 mil despensas para apoyar la alimentación de las familias vulnerables

Para apoyar a las familias que enfrentan algún grado de vulnerabilidad y, de esta manera. fortalecer la salud con una nutrición más completa, el Gobierno de Huixquilucan inició con la entrega de más de 28 mil despensas del programa “Apoyo Alimentario 2026”, con el objetivo de combatir la carencia alimentaria en las 49 comunidades y colonias que conforman el territorio.

Durante el arranque de este programa en la Zona Tradicional, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que 14 mil familias huixquiluquenses serán beneficiadas con productos de la canasta básica, entre ellos, maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar y artículos de higiene, como papel higiénico y jabón, para reforzar la nutrición y contribuir con su economía.

“Lo más importante para nosotros es seguir trabajando 24/7 para garantizar los derechos sociales de las y los huixquiluquenses, entre ellos, asegurar el acceso a una alimentación de calidad, procurando una buena salud y, sobre todo, apoyando a que sea una alimentación digna y saludable”, puntualizó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

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En esta primera entrega, que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, ubicado en El Plan, Romina Contreras Carrasco repartió más de mil 600 apoyos alimentarios a población de los cinco cuarteles de la Cabecera Municipal- San Martín, San Miguel, San Melchor, Santiago y San Juan Bautista-, además de las comunidades de El Cerrito, El Palacio, El Plan, San Jacinto, San Juan Yautepec y Zacamulpa.

Romina Contreras Carrasco agregó que, con el programa “Apoyo Alimentario 2026”, el cual requirió una inversión superior a 11 millones de pesos, Huixquilucan se consolida como un referente en políticas de desarrollo social, priorizando la salud y la estabilidad económica de sus habitantes, pues, con este ahorro económico, las familias pueden cubrir otras necesidades como educación y salud.

Por su parte, el director general de Desarrollo Social de Huixquilucan, Gianncarlo Gutiérrez Fuentes, indicó que, desde hace más de una década, se impulsan los programas sociales en el territorio para que la gente que más lo necesita tenga acceso a una alimentación nutritiva que mejore su calidad de vida.

“Quiero reconocer la labor de la presidenta municipal, Romina Contreras, porque gracias a ella, Huixquilucan cuenta con programas sociales fuertes y sólidos, porque son el resultado de escuchar a la gente y también de la continuidad de buenos gobiernos y administraciones responsables que no improvisan, sino que planean y entregan resultados”, dijo.

En este marco, la directora general de Administración de Huixquilucan, Vianney Jasso Padilla, recordó a los beneficiarios que el “Apoyo Alimentario 2026”, es parte de un plan integral que consiste en la entrega de más programas sociales, el desarrollo de obra pública y la prestación de servicios públicos eficientes, que impactan en la vida diaria de los huixquiluquenses, creando un entorno de desarrollo donde el crecimiento avanza para construir un mejor futuro para todos.

También, en representación de los beneficiarios, Antonieta Villar Palomares, de la comunidad de Zacamulpa, destacó el trabajo que lleva a cabo el Gobierno de Huixquilucan que ha trabajado, por varios años, en favor de quienes más lo necesitan, lo que refleja un buen gobierno que atiende las necesidades de la población.