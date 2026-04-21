En un año, reducción sostenida de delitos, afirman en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que en un año se consolidó una reducción sostenida de los delitos de alto impacto, con 36 por ciento a la baja en ilícitos como extorsión y robo de vehículos y a transporte, durante el primer trimestre de este año.

“Hablamos de cuatro delitos que afectan la vida cotidiana de las familias de Ecatepec. Hemos logrado sostener una tendencia a la baja como resultado de una estrategia que está funcionando, atención a las causas y proximidad”, precisó Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa, Azucena Cisneros Coss informó que datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman una tendencia a la baja en delitos clave, resultado de aplicar en territorio la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

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Al respecto, Azucena Cisneros Coss precisó que el robo de vehículo tiene reducción sostenida de 38 por ciento, la extorsión 49 por ciento, robo a negocio 38 por ciento, robo a transeúnte 27 por ciento y homicidio doloso en 29 por ciento.

Azucena Cisneros Coss precisó que en la lucha contra la extorsión se dispone de una línea directa de denuncia anónima que opera las 24 horas, además de que se brindó orientacion a comerciantes y transportistas para identificar llamadas sospechosas y establecieron mesas de seguridad semanales con cámaras empresariales y la Fiscalía Mexiquense.

“No estamos diciendo que el problema de la seguridad esté resuelto, pero estamos demostrando que la dirección es correcta, que los delitos vienen bajando y que la estrategia está funcionando, eso es un hecho”, destacó Azucena Cisneros Coss.

En este sentido, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, explicó que en este primer trimestre recuperaron 142 vehículos y detuvieron a 86 personas al parecer implicadas en este delito, como resultado del operativo Argos Virtual, despliegues operativos en 10 colonias de alta incidencia y operativo Intermunicipal Frontera en conjunto con municipios limítrofes.

En seis años, de 2019 a 2024, los delitos de alto impacto estuvieron al alza, los cuales durante la actual administración municipal están a la baja. Como ejemplo, en 2019 el robo de vehículo registró ocho mil 681 casos y en 2025, con el actual gobierno, cerró con mil 791 incidentes.

Igualmente robo a transporte en 2021 registró 857 casos y en 2025 cerró con 259, mientras que el robo a transeunte, que en 2021 reportó tres mil 845 casos, el año pasado hubo mil 768 denuncias.

FGR