“Delitos eran una locura; vamos por el relevo generacional en la policía”

LA ALCALDESA, en el inicio del operativo de seguridad entre Acolman, Atenco y Ecatepec, el 14 de julio.

En Ecatepec ha habido un cambio radical en comparación con la administración pasada, aseguró la presidenta municipal Azucena Cisneros, quien destacó que hoy el municipio mexiquense reporta una reducción en delitos de alto impacto y se ha logrado garantizar el acceso al agua a la mayoría de los habitantes.

En entrevista con La Razón, la alcaldesa destacó que, en coordinación con municipios vecinos y con autoridades estatales y federales, su gobierno ha posibilitado una reducción de hasta 50 por ciento los delitos en la zona oriente del Estado de México, además de fortalecer el despliegue policial y avanzar en la recuperación del suministro de agua potable por la red.

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Explicó que Ecatepec mantiene convenios de coordinación con Acolman, Tecámac, San Salvador Atenco y Jaltenco, con el objetivo de realizar operativos conjuntos y evitar que las fronteras administrativas dificulten la prevención y persecución de los delitos.

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En cuanto al refuerzo de la policía local, dijo que, a su llegada al gobierno, la localidad estaba dividida en solamente siete sectores y 70 cuadrantes, lo cual consideró “una locura”, pues, desde su punto de vista, es inoperante y “totalmente ineficaz”. Por ello, se emprendió una reestructuración y se aumentó a 27 sectores con 230 cuadrantes, además de que se impulsa un relevo generacional, con la incorporación de nuevos elementos.

Detalló que durante el año pasado ingresaron 200 policías y para este año se prevé la incorporación de otros 400.

En los operativos que realizaron junto con otros municipios, ¿cuáles fueron los resultados?

Es el resultado de una coordinación que hoy existe de forma muy consolidada en el estado, en la zona metropolitana. Recordar que nosotros somos parte del Plan Oriente y formamos parte también del Mando Coordinado Único, y eso ha generado beneficios muy evidentes; es decir, hemos bajado hasta en 50 por ciento los delitos del año 2025 con el año 2024, en cada uno de los 10 municipios del oriente del estado.

Eso también ha detonado que, obviamente, los municipios vecinos pudieron estarse sumando a este Mando Coordinado, de manera que, a través de nosotros, en mi caso de Ecatepec, pudiéramos también tener esa visión, esa coordinación consolidada.

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¿Cómo surge esta idea o necesidad?

Hay que recordar que lo que son estas fronteras administrativas no pueden ser una limitante en el tema de la persecución y el asunto de combatir los delitos.

El lunes estuvimos en un consejo metropolitano y hablamos de la posibilidad de una policía metropolitana, hablamos de un C5 metropolitano que nos permita estar atendiendo de forma contundente el tema de los ilícitos.

Trabajo de la mano con todos nuestros municipios. Hay que recordar que nosotros tenemos un grupo amplio de 120 marinos que forman parte de nuestras filas en el municipio de Ecatepec, y que ese apoyo de la Marina, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación, pues no son limitativos de Ecatepec, sino que a partir también de Ecatepec desplegamos en apoyo a otros municipios colindantes y nosotros blindamos nuestras fronteras, nos blindamos todos.

A diferencia de la administración pasada, ¿cómo han sido estos cambios en cuanto a seguridad?

En todos los sentidos ha habido un cambio radicalmente de la administración municipal pasada a la nuestra. Ellos tenían solamente siete sectores y 70 cuadrantes policiales.

Es una locura para Ecatepec. O sea, eso es completamente inoperante. Eso es no estar en territorio. Siete sectores policiales con 70 cuadrantes es totalmente ineficaz. Con eso trabajaron en la administración anterior.

Por supuesto que nosotros llegamos a hacer toda una reestructuración: 27 sectores con 230 cuadrantes; es decir, territorializamos la seguridad y hemos trabajado desde antes de entrar con todo el proyecto de proximidad social.

¿Cuáles son los cambios en cuanto al número de policías y mejoras como patrullas, equipo o uniformes?

Lo que hicimos fue una limpia; hemos dado de baja a casi 600 policías. Cuando llegamos, encontramos dos mil 150 y hemos hecho todo un proceso de depuración, cosa que no se hizo.

Luego tenemos una primera generación de dos mil 200 policías. El año pasado fueron 200 que ingresaron nuevos y este año traemos 400; es decir, vamos por todo el proceso de relevo generacional en la policía y, adicionalmente, regresamos seguros de vida, que fueron cancelados seis años.

Hemos otorgado uniformes, que no les dieron en seis años. Establecimos incentivos; por supuesto, eficacia y eficiencia, y tenemos hoy una compensación por funciones a los jefes de sector y a los de turno. Trabajamos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch.

Tienen una intervención con nosotros en nuestras áreas en seguridad pública. Hemos también homologado sueldos y, por supuesto, estamos en un proceso de cambio de horarios, de 12 a 24. Actualmente, en Ecatepec siempre ha existido el 24 por 24 y eso es una locura, eso es ineficacia, ineficiencia, porque al hacerlo de 12 por 24 recuperas la noche. Son tres turnos. Por supuesto que nos impacta, pero también nos impacta de forma positiva. De haber recibido Seguridad Pública y la policía en el último lugar del país, como la peor del país, hoy hemos superado 24 lugares, así que la seguridad ha funcionado muy bien.

El gobierno pasado tenía delitos muy altos: el robo de autos, el robo, los homicidios, extorsión… Se les disparó todos los años que ellos fueron gobierno. Era una locura, una falta de control, y eso está en las estadísticas oficiales y eso a nosotros nos lleva a estar años luz de la administración pasada.

¿Qué planes se tienen para seguir mejorando estos resultados en seguridad?

Falta mejorar la respuesta a los ciudadanos. Estamos armando un call center con mucha eficacia para que sean tres minutos en lugar de cinco minutos el tiempo de respuesta. Nos falta todavía seguir recuperando la confianza de los ciudadanos en la policía, seguir combatiendo la corrupción y la impunidad de los policías, y seguir mejorando sus condiciones, sobre todo los ciudadanos, seguirlos empoderando también.

LA OTRA PRIORIDAD. En materia de derecho al agua, la edil acentuó que se han detectado más de 120 tomas clandestinas, como parte de los operativos emprendidos para recuperar el suministro a través de la red formal.

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Expuso que, cuando inició la administración, alrededor de 70 por ciento del agua se encontraba en una situación irregular, y actualmente ese porcentaje se ha reducido a 30 por ciento.

Para este año, detalló, se contempla una inversión cercana a mil millones de pesos en agua y drenaje, de los cuales alrededor de 500 millones provendrían de la Federación, 100 del Estado de México, mientras que Ecatepec aportaría aproximadamente 400 millones de pesos.

“Estamos seguros de que vamos a superar este rezago que se tuvo por muchos años y que vamos a lograr llevarle agua por la red todavía al resto de los vecinos que nos falta hacer que les llegue el vital líquido”, ofreció la edil.