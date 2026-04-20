Asaltan pizzería en Chimalhuacán; intentan llevarse a una empleada | VIDEO

Los hechos se registraron en el Estado de México.

Una pizzería en Chimalhuacán fue el escenario de un asalto violento en el que los ladrones intentaron privar de su libertad a una de las encargadas del local ubicado en este municipio del Estado de México.

En redes sociales se viralizó un video en el que se puede apreciar a un par de hombres entrar al local para someter a una persona que se encontraba conversando con la encargada de la pizzería, par posteriormente intentar secuestrar a la mujer, quien se defendió como pudo para que no se la llevaran.

En las imágenes difundidas en un par de videos de las cámaras de seguridad de esta pizzería presuntamente ubicada en el municipio de Chimalhuacán, se ve en una primera instancia a la empleada conversar con un hombre al interior del local.

Posteriormente, llegan un par de hombres armados a someter al hombre que se encontraba conversando con una de las empleadas de la pizzería. Uno de ellos se acerca a la caja para llevarse el dinero acumulado, mientras que el otro continúa sometiendo al hombre con el que platicaba esta empleada.

Ella sale del local ante la indicación de uno de los delincuentes, sin embargo, al salir ambos asaltantes, comienzan a forcejear con la mujer para intentar secuestrarla y llevarla con ellos.

Aún armados, la empleada de la pizzería forcejea para que no la lleven, provocando que uno de los asaltantes la golpee en la cabeza con una pistola, momento que aprovecha el hombre que platicaba momentos antes con ella, para tomar una silla y golpear al asaltante, quien termina huyendo del lugar.

#México ⚠️😰 Delincuentes armados irrumpieron en una pizzería en Chimalhuacán y amenazaron a clientes y empleados 🔫



💪 Durante el hecho intentaron llevarse a una joven, pero logró resistirse mientras gritaba y fue auxiliada por trabajadores 👥



📹 El momento quedó captado. pic.twitter.com/nwyQ1ODYjq — hoycomsv (@hoycomsv) April 20, 2026

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FGR