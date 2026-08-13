Sam Smith recorre las calles de Guadalajara antes de su concierto

El cantante Sam Smith ya se encuentra en México para dar cinco conciertos inolvidables como parte de la gira To Be Free. Sin embargo, el británico se tomó unas horas para disfrutar y vivir una auténtica experiencia mexicana pues, previo a su show en Guadalajara, comió tacos y recorrió las calles de la ciudad.

Además, fue visto junto a Christian Cowan, el diseñador de moda británico con quien se comprometió.

Sam Smith come tacos en mercado de México previo a sus conciertos y pasea por Guadalajara

Sam Smith aprovechó sus primeras horas en Guadalajara para disfrutar de la gastronomía local. Lejos de restaurantes exclusivos, el intérprete de “Stay With Me” fue captado en un mercado tradicional de Tlaquepaque, según ubican usuarios, donde degustó tacos.

Además, compartió fotografías de los puestos de verdura y fruta del lugar, así como de chiles secos, lo que generó gran entusiasmo entre sus seguidores pues está viviendo de cerca la auténtica cultura mexicana.

La visita de Sam Smith a este mercado en Guadalajara ocurrió antes de su presentación programada para este 14 de agosto en el Auditorio Telmex, como parte de su gira To Be Free.

En redes sociales, el cantante también bromeó con sus fans al presentarse como “Ham Smith”, acompañando la publicación con emojis de tacos y chile. Del mismo modo, publicó en Instagram fotografías de las calles de la ciudad.

El gesto del artista fue celebrado por sus fans, que destacaron su sencillez y cercanía con la gente, de modo que esta escena ya se volvió uno de los momentos más comentados de su llegada al país.

Tras su concierto en Guadalajara, Sam Smith continuará su gira en la Ciudad de México, con presentaciones en el Auditorio Nacional los días 17, 18, 20 y 21 de agosto. La mexicana Paty Cantú abrirá sus shows.

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