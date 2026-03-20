Sam Smith en México: Fechas, lugares, boletos y preventa para su residencia en CDMX

Sam Smith anunció su regreso a México este 2026. El artista británico compartió este viernes 20 de marzo una imagen en donde lo podemos ver promocionando su residencia ‘To Be Free’ que llegará a la CDMX a mediados de año.

Fue en febrero que Sam Smith inició una residencia de cinco semanas en el Castro Theatre, siendo una de las figuras clave en la reapertura de este emblemático recinto de San Francisco; el show llamado así por la canción acústica homónima, ahora viene a México.

El británico llega a tierras aztecas manteniendo su alianza con la icónica marca Vivienne Westwood, trabajando junto al Director Creativo Andreas Kronthaler, quien ha diseñado una camiseta de edición limitada que estará disponible exclusivamente durante los shows. Las ganancias serán destinadas a The Pink House, la fundación de Sam dedicada a apoyar a la comunidad LGBTQIA+.

¿Cuándo y dónde será la residencia de Sam Smith en México?

Ahora, el cantante de ‘Stay With Me’ publicó la imagen donde anunció cuatro fechas en el Auditorio Nacional, recinto con una capacidad para 10 mil personas por evento; se espera que las fechas se agoten rápidamente.

“México, saben cuánto amo dar conciertos en su hermoso país. Es uno de mis lugares favoritos para cantar y compartir música”, comentó el artista galardonado en su publicación, donde aparece con un micrófono y llevando un vestido oscuro.

Los conciertos se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Lunes - 17 de agosto

Martes - 18 de agosto

Jueves - 20 de agosto

Viernes - 21 de Agosto

Preventa y boletos

En esta ocasión, la preventa se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo y será exclusiva para tarjetahabientes de HSBC, dividiendo el primer día solo para clientes premier y el segundo para cualquiera que tenga una tarjeta de dicha entidad bancaria.

La venta general por otro lado, se llevará a cabo el 27 de marzo y en ella podrán adquirirse con varios métodos de pago.

Cabe mencionar que Sam Smith colocó un link para acceder a una preventa, al que debes registrarte antes del 22 de marzo; en el mismo, puedes seleccionar la noche de tu preferencia. Te dejamos el link para el registro AQUÍ.

Hasta el momento, no se sabe cuál podría ser el costo de cada boleto según la zona del Auditorio Nacional, pues los costos varían según el artista. A pesar de ello, se espera que se agoten con rapidez.