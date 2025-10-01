Rolando Villazón, primer director de escena mexicano en la Met Opera de NY

El tenor Rolando Villazón busca hacer historia en la Met Opera de Nueva York, en Estados Unidos, donde será el primer director de escena mexicano que trabaje en esta importante casa. Lo hará con La sonámbula, de Vincenzo Bellini, en la que conserva el escenario original de los Alpes suizos, pero explora los valles emocionales y psicológicos de la mente.

“He hecho varias modificaciones, he evolucionado el concepto. Sigue siguiendo una sociedad aislada en los Alpes, pero se transforma en una sociedad hiperconservadora, patriarcal, muy estricta, muy formal”, compartió ayer en conferencia de prensa virtual Rolando Villazón.

La ópera cuenta la historia de Amina (Nadine Sierra), una joven que padece sonambulismo, el cual pone en peligro su compromiso con el rico terrateniente Elvino (Xabier Anduaga), cuando la encuentra en la habitación de un desconocido.

“En este caso, el sonambulismo es la manera en que Amina logra alejar al superyó para permitir, en el subconsciente, darse la libertad de ser verdaderamente quien es, de liberarse de la gestualidad, de estar en contacto consigo misma. Su lucha es estar con Elvino, que representa pertenecer y el amor que siente por él, o entregarse a quién es ella verdaderamente”, explicó Rolando Villazón.

Señaló que uno de los importantes ejes de la historia es que tanto Amina como su madre adoptiva, Teresa, “son mujeres que están tratando de encontrar su sitio en una sociedad muy cerrada”.

Dijo que en esta producción con la Met Opera de NY cambió el final y partes del segundo acto. Además, agregó una escena onírica entre sueño y pesadilla. El montaje se estrenará el próximo 18 de octubre, día en que habrá una transmisión en vivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a las 11:00 horas.

Para Rolando Villazón, quien comenzó a dirigir en 2010, su experiencia como tenor lo ha enriquecido para explorar esta otra etapa de su carrera, pues ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes, como Billy Decker y Richard Jones.

“Ésa es mi manera de dirigir, de crear un mapa, una especie de coreografía sin que parezca una coreografía, que cobre vida y que parezca que está sucediendo en ese momento espontáneamente”, contó.

Por su parte, Peter Gelb, director general de la Met Opera de NY, resaltó que el tenor mexicano “tiene una gran perspectiva como director de escena, ya que fue un artista principal, de hecho, sigue siendo un artista. Tiene una comprensión profunda de los artistas en escena, de una manera que quizás otros directores no puedan comprender tan bien”.

Peter Gelb destacó que Rolando Villazón “está creciendo como director con cada trabajo que hace. Tiene una gran comprensión de los personajes que se representan en el escenario y su estilo de dirección es de gran empatía”.

Lo anterior fue secundado por la soprano Nadine Sierra, quien dijo que Villazón posee una comprensión de las necesidades y deseos de los cantantes. “Me ha permitido profundizar en más detalles de mi personaje con mucha libertad”, dijo.

Sobre Amina, la soprano comentó: “Tiene la misma energía, la misma intención, la misma importancia y trascendencia en todo lo que dice y hace, como si yo interpretara a Beyoncé”.

Transmisión de La sonámbula

Cuándo: 18 de octubre

Dónde: Auditorio Nacional de la CDMX

Horario: 11:00 horas

Y buscan nuevos públicos con Frida y Diego

› Por Adriana Góchez

Con el fin de atraer a nuevos públicos y apostar a la innovación y al cambio, la Met Opera de Nueva York también alista el estreno de El último sueño de Frida y Diego, la segunda ópera en español que se presenta en la importante casa y que, en palabras de su director general, Peter Gelb, quizás sea “la primera producción ambientada en México que se presenta” en el recinto.

“En la ópera, Frida Kahlo se imagina en el más allá, muerta y residiendo en el inframundo. El Día de los Muertos no quiere ver a Diego, porque la maltrató en la vida real, pero se lo encuentra y se reconcilia con él. Luego lo guía de vuelta al inframundo con ella. Es una historia muy poética y hermosa. La música es fantástica”, adelantó Peter Gelb.

La ópera de Gabriela Lena Frank se estrenará el próximo 30 de mayo de 2026 y también contará con una transmisión en el Auditorio Nacional a las 11:00 horas. Tendrá como director musical a Yannick Nézet-Séguin y en la producción a la reconocida dramaturga, bailarina y directora brasileña, Deborah Kolker.

Montaje de la ópera El último sueño de Frida y Diego. ı Foto: Especial

“Lo que más me entusiasma de esta producción es la brillante directora Deborah Kolker. Estamos teniendo más óperas en español en las últimas temporadas”, resaltó Peter Gelb sobre el montaje que contará con la participación de Isabel Leonard (Frida) y Carlos Álvarez (Diego).

El director remarcó que buscan nuevos públicos: “Nuestro público necesita cambiar, porque el de mayor edad, que es muy conservador, ha sido reemplazado. Nos encontramos en una situación en la que necesitamos atraer a amantes de la cultura, de la ópera, que representen la diversidad de NY y del mundo”.