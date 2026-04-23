¿Quién es Debbie Rowe, la madre de los hijos de Michael Jackson?

Con el estreno de la película Michael, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, en redes sociales ha resurgido la curiosidad por las personas más cercanas al Rey del Pop. Entre ellas destaca Debbie Rowe, la madre de dos de los hijos del cantante.

El nombre de esta mujer vuelve a ocupar titulares, ya que su historia personal y su relación con Michael Jackson forman parte de los misterios que rodean al legado del artista. En La Razón te contamos quién es Debbie.

¿Quién es Debbie Rowe, la madre de los hijos de Michael Jackson?

Deborah Jeanne Rowe, conocida como Debbie Rowe, nació en Spokane, Washington, en 1958. Se desempeñó como enfermera dermatológica en la clínica del doctor Arnold Klein, especialista que atendía a Michael Jackson. Fue precisamente en ese contexto donde conoció al cantante y comenzó una relación amistosa que, 15 años después, se transformó en un polémico matrimonio.

Debbie Rowe se casó con el cantante estadounidense en 1996, en Australia, luego del divorcio del artista con Lisa Marie Presley. De esa unión nacieron Michael Joseph Jackson Jr. (Prince) en 1997 y Paris-Michael Katherine Jackson en 1998, sin embargo, la mujer ha declarado que nunca tuvo relaciones sexuales con el Rey del Pop y que los niños nacieron por inseminación artificial.

Bigi, el menor de los hijos de Jackson, nació por subrogación.

La pareja se separó en el año 1999, y Rowe cedió la custodia de los niños a Michael Jackson, aunque tras la muerte del artista, en 2009, mantuvo contacto con ellos en distintas etapas de su vida.

Ella misma reveló que su principal motivación fue darle hijos al cantante, quien deseaba con ansias formar una familia. Tras el divorcio, Debbie Rowe se ha mantenido alejada de los reflectores. Se sabe que actualmente tiene 67 años, vive en California y se volvió a casar, pero no hay mayores datos sobre su vida.

Debbie Rowe y Michael Jackson con sus hijos ı Foto: IG debbierowe_official

¿Cuántos hijos tuvo Michael Jackson en total?

Michael Jackson tuvo tres hijos: