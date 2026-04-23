¿Quién es Nia Long, la actriz que interpreta a Katie, la madre de Michael Jackson en la biopic?

El estreno de la película biográfica Michael ha sido un éxito total, e incluso sus fanáticos han compartido videos en redes sociales de momentos divertidos durante las funciones, como niños bailando y logrando la muy reconocida Moonwalk o el Toe Stand.

La biopic de la estrella del pop rescata varios momentos de su carrera, desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su largo camino hacia la fama que lo llevó a ser tan querido incluso después de su muerte.

En Michael no solo se pueden apreciar los momentos que el Rey del Pop vivió en el escenario y durante su carrera musical, sino que se pueden ver momentos de tensión familiar, en los que se incluye a los miembros de su familia; como a su madre, Katie, que es interpretada por Nia Long.

¿Quién es Nia Long?

Nia Talita Long nació el 30 de octubre de 1970 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Es una actriz estadonudense y directora de videos musicales que ha sido ganadora del galardón de la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color; el NAACP Image Award, en tres ocaciones.

Durante su trayectoria como actriz de Hollywood, Nia Long ha aparecido en películas que han sido reconocidas por los críticos y los consumidores del cine, incluyendo algunas de sus primeras interpretaciones para la pantalla grande.

Nia Long ı Foto: Especial

Además de la biopic Michael, algunas de las películas en las que Nia Long ha aparecido son:

Boyz N The Hood de 1991 donde interpreta a Brandi

Friday de 1995 donde interpreta a Debbie

Soul Food de 1997 donde interpreta a Bird

Love Jones de 1997 donde interpreta a Nina Mosley

The Best Man de 1999 donde interpreta a Jordan Armstrong

Baadasssss! De 2003 donde interpreta a Sandra

Mooz-Ium de 2011 donde interpreta a Safiyah Mahdi

The Best Man Holiday de 2013 donde interpreta a Jordan Armstrong

Keanu de 2016 donde interpreta a Hannah

The Banker de 2020 donde interpreta a Eunice Garrett

Nia Long ı Foto: Especial

Nia Long apareció también en la pantalla chica, e incluso su interpretación en la telenovela Guidin Light; en la que interpretó por tres años a Kathrun “Kat” Speakes, la llevó a la fama.

Nia Long también es conocida por dar vida a la novia y prometida de Will Smith en The Fresh Prince of Bel-Air, por ser la Oficial Sasha Monroe en la serie Third Watch, y por aparecer en el video de la canción Touch The Sky de Kanye West.

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