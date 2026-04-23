¿Quién es Nia Long, la actriz que interpreta a Katie, la madre de Michael Jackson en la biopic?

El estreno de la película biográfica Michael ha sido un éxito total, e incluso sus fanáticos han compartido videos en redes sociales de momentos divertidos durante las funciones, como niños bailando y logrando la muy reconocida Moonwalk o el Toe Stand.
La biopic de la estrella del pop rescata varios momentos de su carrera, desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su largo camino hacia la fama que lo llevó a ser tan querido incluso después de su muerte.
En Michael no solo se pueden apreciar los momentos que el Rey del Pop vivió en el escenario y durante su carrera musical, sino que se pueden ver momentos de tensión familiar, en los que se incluye a los miembros de su familia; como a su madre, Katie, que es interpretada por Nia Long.
¿Quién es Colman Domingo, que interpreta al papá de Michael Jackson en la bioserie?
¿Quién es Nia Long?
Nia Talita Long nació el 30 de octubre de 1970 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.
Es una actriz estadonudense y directora de videos musicales que ha sido ganadora del galardón de la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color; el NAACP Image Award, en tres ocaciones.
Durante su trayectoria como actriz de Hollywood, Nia Long ha aparecido en películas que han sido reconocidas por los críticos y los consumidores del cine, incluyendo algunas de sus primeras interpretaciones para la pantalla grande.
Además de la biopic Michael, algunas de las películas en las que Nia Long ha aparecido son:
- Boyz N The Hood de 1991 donde interpreta a Brandi
- Friday de 1995 donde interpreta a Debbie
- Soul Food de 1997 donde interpreta a Bird
- Love Jones de 1997 donde interpreta a Nina Mosley
- The Best Man de 1999 donde interpreta a Jordan Armstrong
- Baadasssss! De 2003 donde interpreta a Sandra
- Mooz-Ium de 2011 donde interpreta a Safiyah Mahdi
- The Best Man Holiday de 2013 donde interpreta a Jordan Armstrong
- Keanu de 2016 donde interpreta a Hannah
- The Banker de 2020 donde interpreta a Eunice Garrett
Nia Long apareció también en la pantalla chica, e incluso su interpretación en la telenovela Guidin Light; en la que interpretó por tres años a Kathrun “Kat” Speakes, la llevó a la fama.
Nia Long también es conocida por dar vida a la novia y prometida de Will Smith en The Fresh Prince of Bel-Air, por ser la Oficial Sasha Monroe en la serie Third Watch, y por aparecer en el video de la canción Touch The Sky de Kanye West.
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