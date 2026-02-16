Departamento de Seguridad Nacional solicita a Google, Meta y Reddit datos de cuentas que critican al ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) ha solicitado a Google, Reddit, Discord y Meta, propietaria de Facebook e Instagram, información personal para identificar a usuarios que critican al ICE, (siglas en inglés para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

De acuerdo con The New York Times, ha enviado cientos de solicitudes para obtener nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos que permitan identificar a ciudadanos estadounidenses.

Según cuatro funcionarios gubernamentales y empleados del sector tecnológico citados por el diario, Google, Meta y Reddit habrían accedido a algunas peticiones. No obstante, las empresas tienen la facultad de decidir si entregan o no la información, revisar cada solicitud e incluso notificar a los usuarios cuyos datos sean requeridos por el gobierno.

“Cuando recibimos una citación, nuestro proceso de revisión está diseñado para proteger la privacidad del usuario y, al mismo tiempo, cumplir con nuestras obligaciones legales”, señaló una portavoz de Google al New York Times.

Añadió que la compañía informa a los usuarios cuando sus cuentas han sido objeto de una citación, salvo que exista una orden judicial que lo prohíba o en “circunstancias excepcionales”.

Mientras tanto, un cierre parcial del gobierno que comenzó el 14 de febrero mantiene en pausa la financiación del DHS, debido a que los demócratas en el Congreso de Estados Unidos exigen cambios en las operaciones migratorias tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales en Minneapolis en enero.

Los legisladores y la Casa Blanca no han logrado un acuerdo sobre la legislación para financiar el departamento hasta septiembre, lo que afecta a agencias como el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés).

Pese a que alrededor del 90 por ciento de los empleados del DHS deberán seguir trabajando durante el cierre, pero sin cobrar, el “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, rechazó las exigencias de los demócratas sobre la identificación de los agentes federales, que no usen mascarillas y muestren números de identificación únicos durante los operativos.

Los demócratas también piden a los agentes que usen cámaras corporales y que exijan órdenes judiciales para realizar arrestos en propiedad privada.

Con información de AP.

