El antes y después de Lis Padilla, famosa por el trend de ‘Amores que matan’

Lis Padilla, la creadora peruana que saltó a la fama con el trend “Amores que matan”, ha sorprendido a sus seguidores con un notable cambio físico, pues luce irreconocible.

Su impactante transformación ha generado admiración entre los usuarios, pero también nació el debate, de modo que la joven de 32 años se convirtió nuevamente en tema de conversación.

¿Quién es Lis Padilla, quien se hizo famosa por el trend de ‘Amores que matan’?

Lis Padilla es una joven de 32 años originaria de Perú, que se convirtió en un rostro reconocido en TikTok gracias a su coreografía del tema “Son de amores” que fue publicada en junio de 2024.

La mujer popularizó el icónico canto “Son de Amores/ Amores que matan/pum, pum, pum”. Su espontaneidad y carisma hicieron que el video se viralizara rápidamente, acumulando millones de reproducciones.

Además, Lis Padilla se convirtió en una de las creadoras más destacadas del contenido latino. El éxito del trend le permitió construir una comunidad de fans que la siguen desde sus primeras publicaciones.

Lis Padilla, famosa por el trend de ‘Amores que matan, pum, pum, pum’ ha cambiado radicalmente su físico. A través de su cuenta de TikTok e Instagram, la mujer de 32 años comparte su día a día, donde se puede apreciar el cambio progresivo que ha tenido desde junio de 2024, cuando se volvió viral.

La peruana, quien en un inicio lucía algo desaliñada, ahora luce muy distinta. Lis Padilla incluso luce más joven de lo que se veía en el clip que la lanzó a la fama.

Ahora usa brackets para tener una sonrisa perfecta, una cabellera larga y muy bien cuidada, así como una figura espectacular y ropa que resalta su nueva figura curvilínea.

El antes y después de Lis Padilla, famosa por el trend de ‘Amores que matan’ ı Foto: TikTok @lispadilla6

El pasado 4 de noviembre, Lis Padilla, popular por el trend de ‘Amores que matan’, cumplió 32 años.

La famosa compartió un clip donde aparece recreando la coreografía de “Son de Amores” que le dio fama mundial, mientras luce un vestido azul corto que resalta su figura. El video ya acumula más de 23 millones de reproducciones en TikTok, pues el cambio físico que tuvo la joven en menos de un año ha sorprendido a sus fans.

Algunos comentarios sobre el especto de Lis Padilla son:

"Ya pasó tu tiempo de fama reina"

"Ya que le cambie de rola"

"Voy a sacar un bailecito haber si me hago viral y me alcanza para la tuneada"

“No somos feas, somos pobres"

Sin embargo, también muchas personas felicitaron a la creadora de contenido por aprovechar su fama para beneficiarse y darle una vida mejor a sus hijos:

"Me gusta las historias bonitas finales"

“Una gran mujer humilde que vio la oportunidad de crecer y lo hizo sacando adelante a sus hijos"