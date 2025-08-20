¿De qué trata el trend de ‘Ojitos mentirosos’ de TikTok?

En los últimos días TikTok ha sido invadido por videos protagonizados por jóvenes con maquillaje de payaso caminando por sus barrios, mientras suena de fondo la canción “Ojitos mentirosos”. Este trend ha conquistado corazones y también discusiones en redes, y aquí te contamos por qué.

Una canción ochentera que renace con fuerza

“Ojitos mentirosos” es una cumbia lanzada hace más de 30 años por la agrupación Tropicalísimo Apache, originarios de Torreón, Coahuila. La letra narra el dolor de quien se enamora de una mirada aparentemente tierna, solo para descubrir que oculta Mentiras y engaño. Esa contradicción es exactamente lo que le da un toque profundo al trend actual.

Desde el lanzamiento del trend, la canción ha escalado hasta el primer lugar en Spotify México, reviviendo su popularidad con fuerza.

¿Qué buscan reflejar los videos?

Son miles los jóvenes que, maquillados como payasos, recorren calles, mercados, tianguis, graffiti, transporte público y casas modestas, atacando la estética idealizada y mostrando barrios reales sin filtros.

Este movimiento no solo es visualmente impactante: funciona como un himno de resistencia. Representa la identidad de colonias marginadas, rechazando estereotipos glamorosos y recuperando espacios invisibilizados por la gentrificación.

El maquillaje de payaso: un símbolo fuerte

Otro factor que ayudó a darle mayor relevancia al trend es su vínculo con el cine mexicano. La canción forma parte de la banda sonora de Chicuarotes (2019), película dirigida por Gael García Bernal. En la cinta, el tema aparece en escenas que retratan la vida dura y los sueños frustrados de dos jóvenes en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, quienes intentan salir de la pobreza a través de decisiones arriesgadas.

El uso de “Ojitos mentirosos” en Chicuarotes aporta un toque melancólico y realista a la historia, lo que ha hecho que muchos usuarios en TikTok relacionen el trend no solo con situaciones de pareja, sino también con momentos de desilusión y lucha personal, dándole más profundidad al fenómeno viral.

En conclusión, el trend de “Ojitos mentirosos” no solo es una moda pasajera, sino también un recordatorio de cómo la música popular mexicana sigue vigente, adaptándose a las nuevas plataformas. Además, con el respaldo cultural que le dio Chicuarotes, el fenómeno digital cobra una dimensión más amplia, conectando lo cómico con lo social.

Hoy, cada video que circula en TikTok bajo este trend se convierte en un homenaje a la resiliencia mexicana, al ingenio para convertir el dolor en humor y a la capacidad de revivir clásicos a través de la pantalla de un celular.